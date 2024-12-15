В Китае состоялась творческая встреча фотографов из Улан-Удэ и Хайлара. Фоторепортаж

В Хайларе презентовали фотоальбом о Баргузинской долине
В союзе фотографов округа Хулун-Буир прошла презентация фотоальбома о Баргузинской долине, изданного недавно культурно-туристическим центром «Баргуджин Токум». Китайские фотографы также показали свои печатные издания.
Место встречи выбрано неслучайно, ведь именно здесь, во Внутренней Монголии, проживают выходцы из Баргузинской долины – баргуты и эвенки. По словам автора фотоальбома, Вячеслава Урбазаева, это прекрасная возможность показать современным баргутам картины их далёкой прародины.
В творческих планах участников международной встречи — проведение выставок и совместных фототуров.
Бурятская делегация посетила также музей истории округа Хулун-Буир, ледовый городок и концерт баргутской рок-группы. Фотокорреспондент Байкал-Daily Сергей Тарасенко представляет фоторепортаж из Хайлара.
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В Хайларе презентовали фотоальбом о Баргузинской долине
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