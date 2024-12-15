В отдалённом районе Бурятии задрали цену на проезд до Улан-Удэ

Дорога от Багдарина до столицы республики обойдётся в 2800 рублей
Поездки из баунтовского села Багдарин в Улан-Удэ и обратно скоро станут дороже. Как сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7», их стоимость изменится с 26 декабря и составит 2800 рублей в одну сторону.
Багаж в эту сумму не входит и потому за него придётся платить отдельно. Причина повышения – подорожание запчастей и ГСМ.
В Минтрансе РБ пояснили: согласно федеральному закону № 220, перевозка пассажиров и багажа автотранспортом на пригородных и междугородних направлениях осуществляется по нерегулированным тарифам. Иными словами, перевозчик вправе сам устанавливать цену на проезд в маршрутке. Однако увеличивать её можно не чаще раза в год, причём уведомить об этом министерство и пассажиров нужно минимум за 10 дней.
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