В отдалённом районе Бурятии задрали цену на проезд до Улан-Удэ



Багаж в эту сумму не входит и потому за него придётся платить отдельно. Причина повышения – подорожание запчастей и ГСМ.



В Минтрансе РБ пояснили: согласно федеральному закону № 220, перевозка пассажиров и багажа автотранспортом на пригородных и междугородних направлениях осуществляется по нерегулированным тарифам. Иными словами, перевозчик вправе сам устанавливать цену на проезд в маршрутке. Однако увеличивать её можно не чаще раза в год, причём уведомить об этом министерство и пассажиров нужно минимум за 10 дней.



Поездки из баунтовского села Багдарин в Улан-Удэ и обратно скоро станут дороже. Как сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7», их стоимость изменится с 26 декабря и составит 2800 рублей в одну сторону.