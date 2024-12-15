Жителей райцентра в Бурятии опять преследуют таинственные гадалки

Несколько дней назад в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» рассказали о загадочных «провидицах», которые заполонили улицы райцентра. «Опять понаехали? Ходят женщины, гадают, по сумкам заглядывают, деньги просят. Предновогодняя акция что ли?», – поинтересовались местные жители.Некоторые гусиноозёрчане заявили, что тоже встречали незнакомок в городе. Правда, кто эти люди, никто пояснить так и не смог. Некоторые призвали сразу сообщать о них в МВД.Полгода назад, в июне, в Гусиноозёрске забили тревогу из-за цыган, которые якобы разъезжали по городу на автомобиле. Они предлагали купить или продать шубы.- Будьте бдительны. Отвечают дерзко, что были в полиции и претензий к ним нет – скупать шубы разрешили. Это неправда, – писал тогда «Весь Гусиноозёрск».Жители города даже подали заявление в правоохранительные органы. А до этого гусиноозёрчане наперебой рассказывали про неких гадалок, которых встречали на улицах и супермаркетах. Они ходили за людьми буквально по пятам.