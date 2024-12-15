В Улан-Удэ стали известны тарифы на «коммуналку» в новом году

На днях в Бурятии утвердили максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в следующем, 2025 году. Соответствующее распоряжение за подписью главы региона Алексея Цыденова опубликовали на официальном сайте правительства РБ. Согласно документу, предельная индексация составит 17,8%.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении цен на услуги ЖКХ в российских регионах. Речь о совокупном платеже, то есть об общей сумме в квитанции.В Бурятии в неё входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и вывоз мусора. Тарифы на «коммуналку» в республике с 1 июля 2025-го вырастут в среднем на 13%. При этом в отдельных районах РБ – с изношенной инфраструктурой – допускается отклонение ещё на 4,8% – вот и получаются вышеупомянутые 17,8%.Уже известно, что с середины лета электроэнергия в Улан-Удэ подорожает до 4 рублей 24 копеек за киловатт-час (пока он стоит 3 рублей 77 копеек). За кубометр холодной воды будут брать 37 рублей 57 копеек взамен 30 рублей 82 копеек, как сейчас, а за канализацию – 44 рубля 74 копейки (сегодня – 39 рублей 59 копеек). Расценок на горячую воду и отопление пока нет. Вывоз одного кубометра мусора населению обойдётся в 639 рублей 19 копеек (пока что – 542 рубля 61 копейка).В соседнем Забайкалье квартплата станет дороже на 13,6%, в Иркутской области – на 11,9%. Максимальное же повышение ждёт Пермский край (21,1%), Архангельскую (20%) и Кемеровскую (19,8%) области, минимальное – Амурскую (8,6%), республику Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ (9%). В Москве этот показатель составит 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%.Предстоящее увеличение тарифов в РСТ объяснили дополнительным ростом затрат на топливо, повышением МРОТ, а также необходимостью модернизации энергетического оборудования и сетей.Кстати, некоторые жители Бурятии имеют право на субсидию на оплату ЖКУ. Рассчитывать на неё можно, если доля расходов на «коммуналку» в общем семейном бюджете превышает установленный в регионе максимально допустимый уровень – 22%. Для оформления компенсации нужно обратиться в органы соцзащиты населения.