15 декабря

Популярное

В Бурятии опять взлетели цены на жильё в старых домах

В Бурятии опять взлетели цены на жильё в старых домах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Квартиры на «вторичке» оказались на полмиллиона дешевле, чем в новостройках

Специалисты федерального портала «Мир квартир» изучили стоимость жилья на вторичном рынке следом за новостройками в Подмосковье, Ленинградской области и 68 российских городах, где насчитывается более 300 тысяч человек.

За месяц, в ноябре 2024-го и за последний год она в целом по стране увеличилась. «Квадрат» в старых домах обойдётся примерно в 117 474 рубля, сама квартира – в 6 миллионов 272 тысячи.

В Улан-Удэ (13 место из 70-ти) за квадратный метр на вторичке придётся заплатить 133 320 рублей. В конце осени он стал дороже на 1,6%, за 12 последних месяцев – аж на 19,4%. Это повышение оказалось одним из самых заметных в стране – наряду с Краснодаром (27,6%), Набережными Челнами (18,7%), Сочи (18,2%) и Курском (+17,8%).

Свой угол в таком доме сегодня можно приобрести за 6 миллионов 437 тысяч – на полмиллиона дешевле, чем в новостройке (+2,1% и 8,6%). Ценник пошёл вверх после октябрьского падения.

Иркутск расположился на 12-ой строчке. Там за «квадрат» нужно выложить 133 328 рублей, за жильё – примерно 7 миллионов 111 тысяч, в Чите (17 место) – 127 787 и 6 миллионов 954 тысячи.

- В июле-августе вторичная недвижимость понемногу увеличивалась в цене, хотя средний рост по России не превышал 0,7%, а потом, в сентябре-октябре, «встала», – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.
 
В ноябре же на вторичном рынке начался активный сезон.
 
- Многие покупатели торопятся закрыть сделки до конца года, потому стоимость «квадрата» снова поползла вверх, – добавил Луценко. – Полагаем, за этим всплеском последует «штиль», который продлится с января по март. 
квартиры цены на недвижимость

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии депутаты готовятся потратить на самих себя треть миллиарда рублей
В Бурятии депутаты готовятся потратить на самих себя треть миллиарда рублей
Общество, 15.12.2024
Им нужны зарплаты, пиар, новая техника и много чего ещё
В Китае состоялась творческая встреча фотографов из Улан-Удэ и Хайлара. Фоторепортаж
В Китае состоялась творческая встреча фотографов из Улан-Удэ и Хайлара. Фоторепортаж
Общество, 15.12.2024
В Хайларе презентовали фотоальбом о Баргузинской долине
В отдалённом районе Бурятии задрали цену на проезд до Улан-Удэ
В отдалённом районе Бурятии задрали цену на проезд до Улан-Удэ
Общество, 15.12.2024
Дорога от Багдарина до столицы республики обойдётся в 2800 рублей
Жителей райцентра в Бурятии опять преследуют таинственные гадалки
Жителей райцентра в Бурятии опять преследуют таинственные гадалки
Общество, 15.12.2024
Местные заявили, что неизвестные подходят к ним и клянчат деньги

В Улан-Удэ стали известны тарифы на «коммуналку» в новом году
В Улан-Удэ стали известны тарифы на «коммуналку» в новом году
Общество, 15.12.2024
Она ощутимо подорожает с июля по всей республике
В Бурятии опять взлетели цены на жильё в старых домах
В Бурятии опять взлетели цены на жильё в старых домах
Общество, 15.12.2024
Квартиры на «вторичке» оказались на полмиллиона дешевле, чем в новостройках
Алексей Цыденов «поработал» отцом
Алексей Цыденов «поработал» отцом
Общество, 15.12.2024
Он покатался на зимних горках вместе с сыном
В Бурятии для обезглавленного района нашли временного главу
В Бурятии для обезглавленного района нашли временного главу
Общество, 15.12.2024
Врио стала первый замруководителя райадминистрации
Ледоступы и пластырь: Улан-удэнцы учат друг друга передвигаться по обледеневшим улицам
Ледоступы и пластырь: Улан-удэнцы учат друг друга передвигаться по обледеневшим улицам
Общество, 15.12.2024
Горожане рассказывают в соцсетях, как сделать обувь «некатучей» 
В Бурятии северян шокировало посленовогоднее подорожание проезда в маршрутках
В Бурятии северян шокировало посленовогоднее подорожание проезда в маршрутках
Общество, 15.12.2024
С января за него придётся платить больше сразу на 5 рублей

Жителям Бурятии опять угрожают лавины
Жителям Бурятии опять угрожают лавины
Общество, 15.12.2024
Они могут сойти на севере республики

Наушки станци дээрэ ашаанай терминал шэнэлэгдэбэ
Наушки станци дээрэ ашаанай терминал шэнэлэгдэбэ
Общество, 15.12.2024
Шэнэлгэ хадаа үшөө олон автоунаануудые ябуулхада туһалха болоно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^