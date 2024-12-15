В Бурятии опять взлетели цены на жильё в старых домах

- Многие покупатели торопятся закрыть сделки до конца года, потому стоимость «квадрата» снова поползла вверх, – добавил Луценко. – Полагаем, за этим всплеском последует «штиль», который продлится с января по март.

В ноябре же на вторичном рынке начался активный сезон.