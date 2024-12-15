В Бурятии опять взлетели цены на жильё в старых домах

Специалисты федерального портала «Мир квартир» изучили стоимость жилья на вторичном рынке следом за новостройками в Подмосковье, Ленинградской области и 68 российских городах, где насчитывается более 300 тысяч человек.
За месяц, в ноябре 2024-го и за последний год она в целом по стране увеличилась. «Квадрат» в старых домах обойдётся примерно в 117 474 рубля, сама квартира – в 6 миллионов 272 тысячи.
В Улан-Удэ (13 место из 70-ти) за квадратный метр на вторичке придётся заплатить 133 320 рублей. В конце осени он стал дороже на 1,6%, за 12 последних месяцев – аж на 19,4%. Это повышение оказалось одним из самых заметных в стране – наряду с Краснодаром (27,6%), Набережными Челнами (18,7%), Сочи (18,2%) и Курском (+17,8%).
Свой угол в таком доме сегодня можно приобрести за 6 миллионов 437 тысяч – на полмиллиона дешевле, чем в новостройке (+2,1% и 8,6%). Ценник пошёл вверх после октябрьского падения.
Иркутск расположился на 12-ой строчке. Там за «квадрат» нужно выложить 133 328 рублей, за жильё – примерно 7 миллионов 111 тысяч, в Чите (17 место) – 127 787 и 6 миллионов 954 тысячи.
- В июле-августе вторичная недвижимость понемногу увеличивалась в цене, хотя средний рост по России не превышал 0,7%, а потом, в сентябре-октябре, «встала», – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.
В ноябре же на вторичном рынке начался активный сезон.
- Многие покупатели торопятся закрыть сделки до конца года, потому стоимость «квадрата» снова поползла вверх, – добавил Луценко. – Полагаем, за этим всплеском последует «штиль», который продлится с января по март.