15 декабря

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В Бурятии депутаты готовятся потратить на самих себя треть миллиарда рублей

В Бурятии депутаты готовятся потратить на самих себя треть миллиарда рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Им нужны зарплаты, пиар, новая техника и много чего ещё

Через пару дней, 17 декабря, Народный Хурал, состоящий из 66 депутатов, соберётся на очередную сессию. На ней парламентарии утвердят расходы на собственное содержание в наступающем 2025 году.

Если в 2023-ем на эти цели направили 285 миллионов 517 тысяч 800 рублей, а в 2024-ом – на 14 с лишним миллионов больше, 299 729 300, то в следующем планируют потратить уже 325 миллионов 587 тысяч 500 рублей.

Большая часть этой суммы – 284 миллиона 397 тысяч (или 87,3%) – предназначается на зарплаты и страховые взносы. В НХ есть 15 законодателей, работающих на постоянной (то есть оплачиваемой) основе – спикер, два вице-спикера, главы шести комитетов и их заместители. Также в списке – технический персонал (6 человек), специалисты аппаратов фракций (4), сотрудники, занимающие должности государственной гражданской службы (78) и не относящиеся к ним (3).

На жалованье народным избранникам дадут 36 миллионов 461 тысячу – на 2 миллиона больше, чем в 2024-ом. На взносы по обязательному социальному страхованию им же – 11 миллионов 11 тысяч 300 рублей.

Ещё 49 миллионов 370 тысяч потребуется для возмещения расходов на осуществление депутатской деятельности всем 66 парламентариям, 507 400 – на компенсации за вынужденные прогулы для посещения сессий тем, кто работает там на непостоянной основе.

Чтобы оплатить труд помощников законодателей и специалистов фракций, из бюджета выделят 65 миллионов 480 тысяч, а специалистов аппарата Хурала – 78 миллионов 180 тысяч. На взносы в ФСС уйдёт 19 миллионов 774 тысячи и 23 миллиона 610 тысяч соответственно.

41 миллион 190 тысяч (12,7% всей суммы) потратят на материально-техническое обеспечение бурятского парламента – на местную, внутризоновую, междугородную, международную, сотовую и фельдъегерскую связь, Интернет и почту (2 миллиона 57 тысяч), командировки и оплату договоров по оказанию услуг по проезду (3 587 400), пиар депутатов в СМИ (24 миллиона 800 тысяч), диспансеризацию (599 тысяч), а также обслуживание и ремонт вычислительной и оргтехники, систем вентиляции и кондиционирования, уборку помещений и химчистку (1 362 900 рублей).

Среди других статей расходов – оказание услуг в области информационных технологий (приобретение и обновление программных продуктов, техподдержка и сопровождение ПТК «Власть», сайта НХ и АИС «Законопроект», обеспечение безопасности информации). На это необходимо 2 миллиона 291 тысяча.

Перевод почётных грамот, упорядочение и хранение документов, подписка на периодическую печать и представительские расходы обойдутся в 1 миллион 629 тысяч, новое компьютерное и серверное оборудование, комплектующие и запасные части – в 2 миллиона 882 тысячи 900 рублей. На канцелярские товары, различные бланки, хозтовары, подарки, сувениры, поздравительные открытки, цветы, благодарственные письма и почётные грамоты из казны, как и годом ранее, возьмут 1 миллион 980 тысяч.

Кстати, в 2023-ем при утверждении расходов на собственное содержание на 2024-ый депутаты одобрили их безо всяких дискуссий, очень быстро и единогласно. Никаких вопросов ни у кого из них не возникло. В этот раз в повестке пленарного заседания 30 вопросов и тот, что касается трат на Хурал, идёт 26-ым.
Народный Хурал депутаты деньги

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