В Бурятии депутаты готовятся потратить на самих себя треть миллиарда рублей

Через пару дней, 17 декабря, Народный Хурал, состоящий из 66 депутатов, соберётся на очередную сессию. На ней парламентарии утвердят расходы на собственное содержание в наступающем 2025 году.Если в 2023-ем на эти цели направили 285 миллионов 517 тысяч 800 рублей, а в 2024-ом – на 14 с лишним миллионов больше, 299 729 300, то в следующем планируют потратить уже 325 миллионов 587 тысяч 500 рублей.Большая часть этой суммы – 284 миллиона 397 тысяч (или 87,3%) – предназначается на зарплаты и страховые взносы. В НХ есть 15 законодателей, работающих на постоянной (то есть оплачиваемой) основе – спикер, два вице-спикера, главы шести комитетов и их заместители. Также в списке – технический персонал (6 человек), специалисты аппаратов фракций (4), сотрудники, занимающие должности государственной гражданской службы (78) и не относящиеся к ним (3).На жалованье народным избранникам дадут 36 миллионов 461 тысячу – на 2 миллиона больше, чем в 2024-ом. На взносы по обязательному социальному страхованию им же – 11 миллионов 11 тысяч 300 рублей.Ещё 49 миллионов 370 тысяч потребуется для возмещения расходов на осуществление депутатской деятельности всем 66 парламентариям, 507 400 – на компенсации за вынужденные прогулы для посещения сессий тем, кто работает там на непостоянной основе.Чтобы оплатить труд помощников законодателей и специалистов фракций, из бюджета выделят 65 миллионов 480 тысяч, а специалистов аппарата Хурала – 78 миллионов 180 тысяч. На взносы в ФСС уйдёт 19 миллионов 774 тысячи и 23 миллиона 610 тысяч соответственно.41 миллион 190 тысяч (12,7% всей суммы) потратят на материально-техническое обеспечение бурятского парламента – на местную, внутризоновую, междугородную, международную, сотовую и фельдъегерскую связь, Интернет и почту (2 миллиона 57 тысяч), командировки и оплату договоров по оказанию услуг по проезду (3 587 400), пиар депутатов в СМИ (24 миллиона 800 тысяч), диспансеризацию (599 тысяч), а также обслуживание и ремонт вычислительной и оргтехники, систем вентиляции и кондиционирования, уборку помещений и химчистку (1 362 900 рублей).Среди других статей расходов – оказание услуг в области информационных технологий (приобретение и обновление программных продуктов, техподдержка и сопровождение ПТК «Власть», сайта НХ и АИС «Законопроект», обеспечение безопасности информации). На это необходимо 2 миллиона 291 тысяча.Перевод почётных грамот, упорядочение и хранение документов, подписка на периодическую печать и представительские расходы обойдутся в 1 миллион 629 тысяч, новое компьютерное и серверное оборудование, комплектующие и запасные части – в 2 миллиона 882 тысячи 900 рублей. На канцелярские товары, различные бланки, хозтовары, подарки, сувениры, поздравительные открытки, цветы, благодарственные письма и почётные грамоты из казны, как и годом ранее, возьмут 1 миллион 980 тысяч.Кстати, в 2023-ем при утверждении расходов на собственное содержание на 2024-ый депутаты одобрили их безо всяких дискуссий, очень быстро и единогласно. Никаких вопросов ни у кого из них не возникло. В этот раз в повестке пленарного заседания 30 вопросов и тот, что касается трат на Хурал, идёт 26-ым.