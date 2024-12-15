В Бурятии для обезглавленного района нашли временного главу



В пригородном Заиграевском районе назначили временно исполняющую обязанности главы. По решению местных депутатов врио стала первый замруководителя райадминистрации Лариса Волкова, сообщает «Заиграево-инфо.24/7».



Волкова будет руководить муниципальным образованием до тех пор, пока там не найдут замену Волкова будет руководить муниципальным образованием до тех пор, пока там не найдут замену ушедшему в отставку Виталию Шалькову. Его увольнение одобрили на внеочередной сессии райсовета в пятницу, 13 декабря. «За» оказались большинство из 19 народных избранников.



Шальков был заиграевским главой три года – с ноября 2021-го и покинул своё кресло добровольно. О том, что заявление об отставке от него поступило в райсовет, стало известно в начале недели. До этого о досрочном уходе Виталия Шалькова сообщил на пресс-конференции 7 декабря руководитель региона Алексей Цыденов.



- Главами не всех районов довольны, к сожалению. По Заиграевскому, например, в итоге решение состоялось. Глава ушёл досрочно, сам написал заявление. Много вопросов было по району, – отметил Цыденов.



Шальков ранее являлся заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. В 2021-ом за кресло районного главы вместе с ним боролся председатель (на тот момент) местного райсовета Виталий Хамарханов, которого на сессии поддержал всего один депутат.