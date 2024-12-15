Селенга в столице Бурятии покрывается льдом

А Уда уже полностью замёрзла
Селенгу в столице республики продолжает сковывать лёд. На ней, по данным Бурятского гидрометцентра, наблюдаются забереги и шуга. За третью декаду ноября главный приток Байкала опустился на 28 сантиметров – до 0 см.
Уда за это же время отступила на 1 см, снизившись до 109-ти. На реке образовался ледостав. Уровень Байкала сейчас – 456,59 метра по тихоокеанской системе высот (-7 см).
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