Селенга в столице Бурятии покрывается льдом

Селенгу в столице республики продолжает сковывать лёд. На ней, по данным Бурятского гидрометцентра, наблюдаются забереги и шуга. За третью декаду ноября главный приток Байкала опустился на 28 сантиметров – до 0 см.Уда за это же время отступила на 1 см, снизившись до 109-ти. На реке образовался ледостав. Уровень Байкала сейчас – 456,59 метра по тихоокеанской системе высот (-7 см).