Кому жить хорошо: Стало известно, кто в Бурятии получает по 100 с лишним тысяч в месяц

За первые девять месяцев 2024-го средняя начисленная зарплата (то есть с учётом НДФЛ и других удержаний) в республике, по данным Бурятстата, достигла 69 228 рублей, что на 18,6% больше, чем год назад. В сентябре она составляла 69 916 рублей (+18,9%).Больше всего в этот период – 116 306 рублей – платили добытчикам полезных ископаемых. На втором месте – строители (93 034), на третьем – специалисты по транспортировке и хранению (92 838). Далее идут финансисты и страховщики (92 219).Также среди самых высокооплачиваемых сфер – обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (79 728), обрабатывающие производства (77 526), профессиональная, научная и техническая деятельность (75 112), государственное управление, обеспечение военной безопасности и соцобеспечение (74 281) и информация и связь (71 119).В области здравоохранения и соцуслуг, как утверждают в Бурятстате, платят примерно по 60 840 рублей, административной деятельности – 53 898, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений – 53 444, за прочие виды услуг – 52 879, образовании – 52 652, а в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 51 174.Далее идут сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (50 676), оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (49 143) и операции с недвижимым имуществом (48 802). Самое маленькое жалованье оказалось у работников гостиниц и заведений общепита – 38 637.