Мотня в Бурятии живёт во мраке

Село пообещали осветить только в следующем году
Жители села Мотня в Бичурском районе пожаловались на отсутствие освещения на улице Заречная. Там, по словам местных, не горят фонари.
- Здесь тоже люди живут и возмущаются, что пишут, будто в селе Мотня проведено освещение, – рассказали сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».
В хозяйственно-транспортном отделе райадминистрации сообщили, что в 2023-ем взялись за освещение на улице Новая, а в 2024-ом заключили договоры по аренде установленных там опор и техническому присоединению. «При составлении плана работ на 2025-ый будем рассматривать возможность включения в него электрификации на улице Заречная», – отметили власти.
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