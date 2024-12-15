Мотня в Бурятии живёт во мраке

Жители села Мотня в Бичурском районе пожаловались на отсутствие освещения на улице Заречная. Там, по словам местных, не горят фонари.- Здесь тоже люди живут и возмущаются, что пишут, будто в селе Мотня проведено освещение, – рассказали сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».В хозяйственно-транспортном отделе райадминистрации сообщили, что в 2023-ем взялись за освещение на улице Новая, а в 2024-ом заключили договоры по аренде установленных там опор и техническому присоединению. «При составлении плана работ на 2025-ый будем рассматривать возможность включения в него электрификации на улице Заречная», – отметили власти.