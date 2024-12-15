На второе двухметровое хурдэ для бурятского дацана собрали более 200 тысяч рублей

В мае возле Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» появился огромный молитвенный барабан – хурдэ – диаметром в 120 и высотой в 196 сантиметров. В него вложили 100 000 листов, на которых напечатали 153 миллиона мантр «Ом Таре Туттаре Туре Соха».А в сентябре настоятель дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) сообщил, что на территории храма, около Цогчен дугана, установят ещё одно хурдэ – Арьябалы (Авалокитешвары) – таких же размеров и тоже со 100 000 листов с мантрой.- На тонком энергетическом уровне её благая сила будет распространяться во все стороны, во все миры. Установив хурдэ, мы, собственники, будем иметь причастность к каждому вращению, к каждой добродетели, совершённой им, – пояснил тогда Намжилов на официальной странице «Гандан Ше Дувлин» во «ВКонтакте».Подготовительные работы уже завершились. Металлический каркас собрали, углубление-яму пробурили, толстостенную трубу-ось привезли и установили, покрыли её грунтовкой и подогнали под этот каркас. Мантры напечатали.- За зиму и весну изготовят крышу и украшения. Потом надо всё перевезти из Улан-Удэ в Курумкан, – рассказал на днях Еши Намжил лама.Установка хурдэ начнётся, когда в Бурятию вновь придёт тепло. Кстати, в «Гандан Ше Дувлин» есть специальная книга-реестр с именами людей (собственников), жертвующих деньги на такие религиозные объекты и сооружения. На больших ежегодных молебнах () эти списки читают и освящают дымом благовоний.На новый молитвенный барабан верующие и неравнодушные, по последним данным, пожертвовали уже 209 267 рублей. Деньги нужны не только на изготовление, установку и покраску хурдэ, но и на дальнейший уход за ним.