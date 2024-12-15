15 декабря

14 декабря

13 декабря

Популярное

В Бурятии близится очень длинная рабочая неделя

В Бурятии близится очень длинная рабочая неделя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики придётся трудиться шесть дней подряд

В конце декабря Бурятию, как и всю страну, поджидает непривычно длинная рабочая неделя. Она продлится с 23-го по 28-ое число. Положенный по закону выходной с субботы, 28-го, перенесли на понедельник, 30-ое. Саму субботу при этом не стали делать сокращённой.

Новогодние каникулы в этот раз продолжатся с 29 декабря по 8 января включительно, то есть 11 дней. После трудиться предстоит всего два – 9-ое и 10-ое января.

В начале октября правительство РФ утвердило календарь выходных и праздников на следующий год. В 2025-ом россиянам придётся работать 247 дней, а отдыхать они будут 118 (это с учётом привычных суббот и воскресений). Жители Бурятии, скорее всего, больше благодаря Сагаалгану.

Белый месяц в этот раз наступит в субботу, 1 марта. Если выходной в честь него сдвинут на понедельник, республику ждёт трёхдневный уик-энд (с 1-го по 3-е).
работа отдых Праздники Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Кому жить хорошо: Стало известно, кто в Бурятии получает по 100 с лишним тысяч в месяц
Кому жить хорошо: Стало известно, кто в Бурятии получает по 100 с лишним тысяч в месяц
Общество, 15.12.2024
В республике назвали самую высокооплачиваемую отрасль
Мотня в Бурятии живёт во мраке
Мотня в Бурятии живёт во мраке
Общество, 15.12.2024
Село пообещали осветить только в следующем году 
В Бурятии близится очень длинная рабочая неделя
В Бурятии близится очень длинная рабочая неделя
Общество, 15.12.2024
Жителям республики придётся трудиться шесть дней подряд
Новый жилой квартал в центре Улан-Удэ сделают национальным
Новый жилой квартал в центре Улан-Удэ сделают национальным
Общество, 15.12.2024
Там построят дома с бурятскими орнаментами и крышами как у пагод
В Бурятии закроются ЗАГСы
В Бурятии закроются ЗАГСы
Общество, 15.12.2024
Они приостановят работу в Улан-Удэ и районах республики
Местами по Бурятии небольшой снег
Местами по Бурятии небольшой снег
Общество, 15.12.2024
Днём -7, -12, местами -17, -22, по южному Прибайкалью -1, -6
Буряадай толгойлогшо: «Хүүгэдэй зунай амаралтын түбүүдые хүгжөөжэ үргэлжэлһөөр»
Буряадай толгойлогшо: «Хүүгэдэй зунай амаралтын түбүүдые хүгжөөжэ үргэлжэлһөөр»
Общество, 14.12.2024
Хүүгэдэй амаралтын түб соо хоёр шэнэ байшан бии болохо
В Забайкалье у фельдшера угнали служебный автомобиль
В Забайкалье у фельдшера угнали служебный автомобиль
Общество, 14.12.2024
Угонщик всю ночь катался на «Ниве» и пригнал её обратно к гаражу
СВО-гой хабадаагшадай гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ зорилготой 40 гаран арганууд Буряад Уласта мүнѳѳ ябуулагдана
СВО-гой хабадаагшадай гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ зорилготой 40 гаран арганууд Буряад Уласта мүнѳѳ ябуулагдана
Общество, 14.12.2024
СВО эхилһэнэй һүүлээр сэрэгшэдые дэмжэхэ зорилгоор 7 миллиард түхэриг гаргагданхай
Доступ к Viber в РФ ограничили за нарушения законов
Общество, 14.12.2024
О соответствующем решении Роскомнадзора стало известно накануне, 13 декабря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^