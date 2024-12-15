Новый жилой квартал в центре Улан-Удэ сделают национальным

В управлении комплексного развития территорий (УКРТ) рассказали и показали, как будет выглядеть новый жилой квартал под названием «Улаан Хото» в центре Улан-Удэ. При его строительстве учтут особенности региона. К примеру, дома украсят национальной символикой.- При оформлении фасадов планируется использовать основные национальные цвета – красный, зелёный, жёлтый, а также терракотовый и оттенки кирпичного. В декоре зданий и балконных ограждений применят традиционные национальные символы, – отметили в УКРТ.На нижние этажи жилых построек нанесут национальный плетёный узор, средние выполнят из бетонной плитки с кирпичной текстурой, а верхние облицуют алюминиевыми золотистыми и серебристыми панелями.Панорамное остекление придаст зданиям лёгкость и воздушность. Завершающим штрихом станут крыши как у пагод. Всего в исторической части города возведут 15 корпусов высотой от 5 до 16 этажей.Благодаря мастер-плану, который весной 2023-го одобрил президент России Владимир Путин, там также появятся межвузовский кампус для студентов, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал» и благоустроенная набережная. На двух улицах – Смолина и Свободы – сделают двухстороннее движение, а чтобы разгрузить центр, оборудуют перехватывающие парковки и многоуровневые паркинги.Ради вышеупомянутого квартала придётся снести десятки домов. На месте старых и аварийных будут современные – с коммерческими помещениями на первых этажах и со всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь о двух садиках, школе на 700 с лишним учеников и поликлинике.Большинство проживающих в центре улан-удэнцев ещё год назад согласились на переезд ради его масштабного обновления. С января по октябрь 2024-го расселить успели 150 человек с улиц Кузнечная, Свободы, Банзарова и Смолина.Недавно в управлении комплексного развития территорий сообщили, что старая застройка занимала около 35 тысяч квадратных метров. После обновления инфраструктуры станет почти 200 тысяч, а число жильцов увеличится в четыре раза.- Более 30 тысяч «квадратов» предназначено для людей, которых переселят из старых домов. Остальная недвижимость предусмотрена под продажу, – пояснил начальник управления Зана Тумуров.