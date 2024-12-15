В Бурятии закроются ЗАГСы

Подразделения управления ЗАГС Бурятии в столице и районах республики не будут работать несколько дней. Причина тому – предстоящие новогодние праздники, которые продлятся с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го включительно.В Улан-Удэ Дворец бракосочетания на Ленина, 52 будет открыт в субботу, 4 января. Городские отделы на Кирова, 35, Комсомольская, 4 и проспекте Строителей, 66 – 3-го и 6-го числа. В эти же два дня попасть в ЗАГС смогут жители районов РБ.