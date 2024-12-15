Дома в пригородном селе в Бурятии остались без холодной воды

В одном из них прорвало трубу
Всё произошло днём 14 декабря в селе Иволгинск. На территории одного из частных домов на улице Октябрьская прорвало трубу с холодной водой.
Без ХВС в итоге осталось ещё несколько жилых построек. Как сообщает «Иволга-инфо.24/7», водоснабжение там пришлось временно ограничить, поскольку отключить только один дом невозможно технически.
Накануне для устранения последствий аварии хотели задействовать экскаватор, но сделать ничего не удалось, поскольку земля промёрзла. Утром 15 декабря приедет спецтехника и работы продолжатся.
Пока людям придётся брать воду из колонок. Ближайшие находятся на Куйбышева, 5 и на пересечении улиц Лебедева и Партизанская.
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