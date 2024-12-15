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Местами по Бурятии небольшой снег

Местами по Бурятии небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Днём -7, -12, местами -17, -22, по южному Прибайкалью -1, -6

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 декабря по республике: переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -18, -23, местами -8, -13, по юго-западу и северу -28, -33, днём -7, -12, местами -17, -22, по южному Прибайкалью -1, -6.

В Улан-Удэ ночью снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -12, -14, днём -7, -9. 
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