Местами по Бурятии небольшой снег

Днём -7, -12, местами -17, -22, по южному Прибайкалью -1, -6
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 декабря по республике: переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -18, -23, местами -8, -13, по юго-западу и северу -28, -33, днём -7, -12, местами -17, -22, по южному Прибайкалью -1, -6.
В Улан-Удэ ночью снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -12, -14, днём -7, -9.
Днём -7, -12, местами -17, -22, по южному Прибайкалью -1, -6
Преступления были совершены в 2023 году
Хүүгэдэй амаралтын түб соо хоёр шэнэ байшан бии болохо
Угонщик всю ночь катался на «Ниве» и пригнал её обратно к гаражу
Обмануты 50 человек
СВО эхилһэнэй һүүлээр сэрэгшэдые дэмжэхэ зорилгоор 7 миллиард түхэриг гаргагданхай
Составлены протоколы
О соответствующем решении Роскомнадзора стало известно накануне, 13 декабря
Юлия Жамбалова призналась, что не хочет покидать малую родину
Псы гадят прямо на спортплощадке
Суд назначил мужчине обязательные работы
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии
Её начнут делать в 2026 году
По северу ожидаются снегопады
Первые соревнования состоятся 14 декабря в Кабанском районе