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Житель Иркутской области получил 13 лет колонии за разбой и кражу бочки

Житель Иркутской области получил 13 лет колонии за разбой и кражу бочки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Преступления были совершены в 2023 году

В Аларском районе Иркутской области суд вынес приговор мужчине за разбой в отношении пенсионерки и кражу бочки.

По версии следствия, 26 октября прошлого года 38-летний житель Аларского района ворвался в дом к пожилой женщине. В маске и с ножом он совершил на 70-летнюю жительницу посёлка Табарсук нападение, забрав у неё деньги. «Добычей» мужчины стали 1600 рублей.

Полицейские установили, что злоумышленником оказался сосед потерпевшей.

Кроме того, ранее в июле в посёлке Кутулик он похитил из ограды чужого дома металлическую 900-литровую бочку, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 35 000 рублей.

Суд признал обвиняемого виновным в краже и разбое. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 2 месяца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 
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