Житель Иркутской области получил 13 лет колонии за разбой и кражу бочки

В Аларском районе Иркутской области суд вынес приговор мужчине за разбой в отношении пенсионерки и кражу бочки.По версии следствия, 26 октября прошлого года 38-летний житель Аларского района ворвался в дом к пожилой женщине. В маске и с ножом он совершил на 70-летнюю жительницу посёлка Табарсук нападение, забрав у неё деньги. «Добычей» мужчины стали 1600 рублей.Полицейские установили, что злоумышленником оказался сосед потерпевшей.Кроме того, ранее в июле в посёлке Кутулик он похитил из ограды чужого дома металлическую 900-литровую бочку, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 35 000 рублей.Суд признал обвиняемого виновным в краже и разбое. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 2 месяца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.