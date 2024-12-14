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В Забайкалье у фельдшера угнали служебный автомобиль

В Забайкалье у фельдшера угнали служебный автомобиль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Угонщик всю ночь катался на «Ниве» и пригнал её обратно к гаражу

В полицию в Улетовском районе Забайкальского края поступило сообщение о возможно совершённом преступлении. Фельдшер села Аблатуйский бор заподозрил, что ночью на его служебной «Ниве» мог кто-то ездить.

Оказалось, что на ночь машина была поставлена в гараж, а утром её обнаружили около закрытого гаража. Полицейские выяснили, кто имеет доступ к гаражу и автомобилю и установили кочегара местной котельной, которая расположена в этом же помещении. В салоне автомобиля были обнаружены его банковская карта и сотовый телефон.

42-летний мужчина признался, что ночью взял машину чтобы съездить за алкоголем. В поисках спиртного он проехал несколько населённых пунктов и только под утро вернулся обратно. Обнаружив, что в его отсутствие кто-то закрыл гараж, хотя он оставлял его открытым, решил бросить машину на улице и пойти домой.

Оказалось, что пока злоумышленник катался на «Ниве», в котельную приходил сторож, который и закрыл гараж. За угон в отношении 42-летнего жителя Аблатуйского бора возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
угон полиция

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