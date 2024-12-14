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Почти 6 млн рублей за неделю лишились жители Бурятии по вине аферистов

Почти 6 млн рублей за неделю лишились жители Бурятии по вине аферистов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Обмануты 50 человек

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 13 декабря 2024 года стали 2617 жителей республики (+ 50 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 612,8 млн рублей (+ 5,8 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Мошенники продолжают обманывать жителей в социальных сетях, на интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Они представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи, инвестиционных компаний.

Обманывая людей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Так, житель Улан-Удэ на одном из сайтов в интернете увидел объявление о продаже недорогих запасных частей для автомобиля. Перейдя по указанной в объявлении ссылке, выбрал интересующие его детали и произвёл оплату в 300 тысяч рублей путём перевода средств на сотовый телефон. После перевода денег абонентский номер телефона продавца стал недоступен.



мошенничество

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