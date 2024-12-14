14 декабря

13 декабря

Популярное

Доступ к Viber в РФ ограничили за нарушения законов

Общество, 
О соответствующем решении Роскомнадзора стало известно накануне, 13 декабря

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России за нарушение требований российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации, - говорится в сообщении РКН.

В Бурятии в соцсетях одни пользователи подтверждают, что мессенджер перестал работать, другие отмечают, что сервис работает, но с перебоями. 
мессенджеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Доступ к Viber в РФ ограничили за нарушения законов
Общество, 14.12.2024
О соответствующем решении Роскомнадзора стало известно накануне, 13 декабря
«Здесь всё моё»: Бурятский омбудсмен рассказала, почему отказалась работать в Москве
«Здесь всё моё»: Бурятский омбудсмен рассказала, почему отказалась работать в Москве
Общество, 14.12.2024
Юлия Жамбалова призналась, что не хочет покидать малую родину
У жителя Бурятии конфисковали два автомобиля за пьяную езду
У жителя Бурятии конфисковали два автомобиля за пьяную езду
Общество, 14.12.2024
Суд назначил мужчине обязательные работы
В Забайкалье проведут благотворительный турнир по дзюдо
В Забайкалье проведут благотворительный турнир по дзюдо
Общество, 14.12.2024
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии
В Бурятии потеплеет до -12
В Бурятии потеплеет до -12
Общество, 14.12.2024
По северу ожидаются снегопады 
В Бурятии разыграют зимний кубок по спортивному ориентированию
В Бурятии разыграют зимний кубок по спортивному ориентированию
Общество, 13.12.2024
Первые соревнования состоятся 14 декабря в Кабанском районе
В Новосибирске сыграют в шагай наадан
В Новосибирске сыграют в шагай наадан
Общество, 13.12.2024
В открытом турнире примут участие дети в возрасте от 6 до 13 лет
В Цасучейском бору Забайкалья проведены учёты животных
В Цасучейском бору Забайкалья проведены учёты животных
Общество, 13.12.2024
Сотрудники Даурского заповедника в очередной раз подсчитали косуль
В Монголии запустили прямой авиарейс до Хошимина
В Монголии запустили прямой авиарейс до Хошимина
Общество, 13.12.2024
Полёты осуществляются из Улан-Батора
В центре Улан-Удэ ограничат движение автомобилей
В центре Улан-Удэ ограничат движение автомобилей
Общество, 13.12.2024
Одну из улиц там будут перекрывать до апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^