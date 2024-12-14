Доступ к Viber в РФ ограничили за нарушения законов

О соответствующем решении Роскомнадзора стало известно накануне, 13 декабря
Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России за нарушение требований российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации, - говорится в сообщении РКН.
В Бурятии в соцсетях одни пользователи подтверждают, что мессенджер перестал работать, другие отмечают, что сервис работает, но с перебоями.
Составлены протоколы
О соответствующем решении Роскомнадзора стало известно накануне, 13 декабря
Юлия Жамбалова призналась, что не хочет покидать малую родину
Псы гадят прямо на спортплощадке
Суд назначил мужчине обязательные работы
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии
Её начнут делать в 2026 году
По северу ожидаются снегопады
Первые соревнования состоятся 14 декабря в Кабанском районе
В открытом турнире примут участие дети в возрасте от 6 до 13 лет
Сотрудники Даурского заповедника в очередной раз подсчитали косуль
Турнир проводится на лукодроме
Полёты осуществляются из Улан-Батора
Они расположены в районах республики
Одну из улиц там будут перекрывать до апреля