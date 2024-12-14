Доступ к Viber в РФ ограничили за нарушения законов

В Бурятии в соцсетях одни пользователи подтверждают, что мессенджер перестал работать, другие отмечают, что сервис работает, но с перебоями.

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России за нарушение требований российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.- Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации, - говорится в сообщении РКН.