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У жителя Бурятии конфисковали два автомобиля за пьяную езду

У жителя Бурятии конфисковали два автомобиля за пьяную езду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Суд назначил мужчине обязательные работы

Приговором Еравнинского районного суда мужчина осуждён за два факта управления автомобилем в состоянии опьянения.

Согласно приговору, житель Бурятии, не имевший водительских прав, ещё в сентябре 2023 года в первый раз был подвергнут административной ответственности за пьяную езду.

Однако этот опыт ничему не научил подсудимого. Через непродолжительное время в феврале 2024 года он вновь сел нетрезвым за руль и попался инспекторам ДПС. На этот раз его автомобиль «Toyota Camry» арестовали и поместили на территорию отделения полиции, а на самого любителя пьяной езды завели уже уголовное дело.

Через месяц мужчина опять сел пьяным за руль. Поскольку его иномарка была арестована, он воспользовался своим вторым автомобилем - «Toyota Premio».

- Со слов подсудимого Ц., на этот раз им двигала «благородная цель» - надо было подвезти ночью знакомую с детьми до дома. Но это не спасло злостного нарушителя от наказания - нетрезвый водитель вновь попался бдительным инспекторам ДПС. Второй автомобиль подсудимого также был помещён под арест на территорию отделения полиции, - сообщают в суде.

На него возбудили второе уголовное дело.

На следствии нарушитель предъявил сомнительный договор купли-продажи на второй автомобиль, согласно которому автомобиль «Toyota Premio» им продан родной сестре за день до преступления. Его сестра и его супруга подтвердили, что автомобиль приобретался мужчиной в Улан-Удэ для сестры, договор купли-продажи был составлен на месте на его имя, а впоследствии он продал автомобиль сестре, и был оформлен новый договор купли-продажи.

Однако суд критически оценил их показания, поскольку свидетели состоят в родственных отношениях с подсудимым.

Суд приговорил жителя Бурятии к 250 часам обязательных работ, а также лишил прав управления транспортными средствами сроком на 2 года. Оба арестованных автомобиля конфискованы в собственность государства.

Приговор не вступил в силу.


суд конфискация

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