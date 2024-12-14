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Из Бурятии не дали вывезти в Монголию муку, кормосмесь и сухофрукты

Из Бурятии не дали вывезти в Монголию муку, кормосмесь и сухофрукты
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Составлены протоколы

6 декабря в МАПП «Кяхта» сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение правил и норм карантина растений при вывозе с территории РФ подкарантинной продукции.

Граждане Монголии пытались вывезти продукцию высокого фитосанитарного риска общим весом 605 кг: пять мешков муки по 50 кг, семь мешков кормосмеси общим весом 175 кг и 180 кг сухофруктов (чернослив и финики).

- На вывозимую в Монголию продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты, что является нарушением ч.1. ст.25, ч.1 ст.32 Федерального закона от 21.07.2014 №206 – ФЗ «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Составлено четыре административных протокола. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления сертификатов.
Россельхознадзор

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