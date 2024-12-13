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В центре Улан-Удэ ограничат движение автомобилей

В центре Улан-Удэ ограничат движение автомобилей
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Одну из улиц там будут перекрывать до апреля

В ближайший понедельник, 16 декабря, на улице Набережная в центре Улан-Удэ начнут поэтапно ограничивать движение автомобилей. Об этом предупредили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Причина, как выяснилось – работы на сетях водоснабжения и водоотведения – на участке от улицы Смолина до круговой (Клеверной) развязки у моста через Уду. Они продлятся примерно до апреля.
 
Полностью перекрывать улицу не станут – только отдельные полосы. На движении общественного транспорта ограничения никак не скажутся, потому что он на этом участке не ходит.

Улан-удэнцев призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда (участки, где будут вестись работы, на схеме обозначены красным цветом – прим.).
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