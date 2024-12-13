В центре Улан-Удэ ограничат движение автомобилей



Улан-удэнцев призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда (участки, где будут вестись работы, на схеме обозначены красным цветом – прим.).



Полностью перекрывать улицу не станут – только отдельные полосы. На движении общественного транспорта ограничения никак не скажутся, потому что он на этом участке не ходит.