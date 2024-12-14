В райцентре в Бурятии дети падают на собачьи фекалии

Псы гадят прямо на спортплощадке
Жители Кяхты жалуются на четвероногих, которые облюбовали спортивную площадку. Их, по словам местных, выгуливают там хозяева. Последних пристыдили возмущённые родители.
- Им очень удобно – закроют все двери и отпустят с поводка. А дети наши играют, бегают, падают на эти фекалии, – негодуют горожане в группе «Кяхта-инфо.24/7».
На это власти заявили, что рейды по выявлению фактов безнадзорного выгула домашних животных проводят постоянно. В администрации Кяхты напомнили, что с псами запрещено появляться в общественных местах и тем более – на детских площадках.
Владельцев собак пообещали привлечь к административной ответственности. Кяхтинцев попросили присылать фото с животными напрямую в мэрию.
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