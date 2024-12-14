В райцентре в Бурятии дети падают на собачьи фекалии



Жители Кяхты жалуются на четвероногих, которые облюбовали спортивную площадку. Их, по словам местных, выгуливают там хозяева. Последних пристыдили возмущённые родители.



- Им очень удобно – закроют все двери и отпустят с поводка. А дети наши играют, бегают, падают на эти фекалии, – негодуют горожане в группе «Кяхта-инфо.24/7».



На это власти заявили, что рейды по выявлению фактов безнадзорного выгула домашних животных проводят постоянно. В администрации Кяхты напомнили, что с псами запрещено появляться в общественных местах и тем более – на детских площадках.



Владельцев собак пообещали привлечь к административной ответственности. Кяхтинцев попросили присылать фото с животными напрямую в мэрию.

