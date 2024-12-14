В Забайкалье проведут благотворительный турнир по дзюдо

Благотворительный турнир по дзюдо в поддержку участников СВО (возрастное ограничение: 6+) пройдёт 15 декабря в Чите. Местом проведения соревнований станет спортивный комплекс «Багульник».- Участие в соревновании примут 200 юных спортсменов со всего Забайкалья, а также из Республики Бурятия, - рассказал старший тренер по дзюдо Михаил Ивкин.По информации организаторов, на турнире будет присутствовать отец Героя Россия Егора Секержитского – майор Александр Секержитский, а также первый номер Олимпийской сборной в весовой категории 90 килограммов Михаил Игольников.- После соревнований именитый чемпион проведёт мастер-класс для забайкальских дзюдоистов, - подчеркнул Михаил Ивкин.Мастер-класс состоится в спортивном клубе «Слава», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.Отметим, что в этот же день, 15 декабря, в Улан-Удэ состоится ежегодный турнир по каратэ «Кубок новичка» в разделе кумитэ (возрастное ограничение: 6+). Участие примут дети и подростки. Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе «Локомотив».