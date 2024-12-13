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В Новосибирске сыграют в шагай наадан

В Новосибирске сыграют в шагай наадан
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В открытом турнире примут участие дети в возрасте от 6 до 13 лет

14 декабря в Новосибирске состоится турнир по бурятской народной игре «Шагай Наадан». Мероприятие пройдёт в доме татарской культуры.

Участие могут принять все желающие в возрасте от 6 до 13 лет. Турнир проведут по двум видам «Шагай Наадан»: «Няhалалга» и «Мори урилдаан». Спортсменам следует надеть национальную или стилизованную одежду.

- Национальная бурятская и монгольская игра «Шагай наадан» входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Одно из первых упоминаний о ней можно найти в письменном памятнике 13 века «Сокровенное сказание монголов». Один из эпизодов рассказывает о том, как дети монголов играли в кости. Историки предполагают, что эту игру кочевые племена знали ещё ранее 13 века. Она была не только символом жизни и плодородия, но и символом скотоводства, обозначающего 5 драгоценностей бурят: хонин (овца), ямаан (коза), ухэр (корова), морин (лошадь), тэмээн (верблюд). В игре «шагай наадан» используют косточки лодыжки всех этих видов, но наибольшее распространение получили всё-таки бараньи кости, - сообщает национально-культурная бурятская автономия «Байкал».

Возрастное ограничение: 6+.
Новосибирск шагай наадан национальные виды спорта народные игры

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