В Новосибирске сыграют в шагай наадан

14 декабря в Новосибирске состоится турнир по бурятской народной игре «Шагай Наадан». Мероприятие пройдёт в доме татарской культуры.Участие могут принять все желающие в возрасте от 6 до 13 лет. Турнир проведут по двум видам «Шагай Наадан»: «Няhалалга» и «Мори урилдаан». Спортсменам следует надеть национальную или стилизованную одежду.- Национальная бурятская и монгольская игра «Шагай наадан» входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Одно из первых упоминаний о ней можно найти в письменном памятнике 13 века «Сокровенное сказание монголов». Один из эпизодов рассказывает о том, как дети монголов играли в кости. Историки предполагают, что эту игру кочевые племена знали ещё ранее 13 века. Она была не только символом жизни и плодородия, но и символом скотоводства, обозначающего 5 драгоценностей бурят: хонин (овца), ямаан (коза), ухэр (корова), морин (лошадь), тэмээн (верблюд). В игре «шагай наадан» используют косточки лодыжки всех этих видов, но наибольшее распространение получили всё-таки бараньи кости, - сообщает национально-культурная бурятская автономия «Байкал».