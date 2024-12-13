В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука

Сегодня, 13 декабря, в столице Бурятии стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука. Соревнования посвящены памяти первого мастера спорта СССР в Бурятии, основателя стрельбы из лука по международным правилам, пятикратного абсолютного чемпиона РСФСР, 24-х кратного чемпиона республиканских Сурхарбанов и сельских игр Бурятии, участника всемирного фестиваля студентов, заслуженного работника культуры Бурятии, отличника народного просвещения РСФСР Даши-Нимы Эрдыниева.Турнир проходит по 17 декабря в республиканском центре по стрельбе из лука «Лукодром». Торжественное открытие состоится завтра, 14 декабря, в 12:00.- Участие примут около 400 спортсменов из сами регионов РФ, таких как: Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, г. Москва, Республика Саха (Якутия), ЯНАО, Республика Бурятия, - сообщает центр спортивной подготовки РБ.