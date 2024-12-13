В Цасучейском бору Забайкалья проведены учёты животных

В Забайкальском крае, в федеральном заказнике «Цасучейский бор» во второй половине ноября проведена «инвентаризация» диких обитателей. В заказнике учтено около 6 050 косуль, 100 беркутов и 166 черных грифов. При этом совсем не зафиксированы дзерены. В Цасучейский бор на зиму приходят именно дзерены-мигранты, однако, в этом году условия в приграничной Монголии намного лучше, чем в окрестностях Цасучейского бора и во всех южных районах Забайкальского края, где лето было засушливым, а осенью выпало много снега.Учёты методом прогона одних и тех же квадратов, на которые просеками разделён лесной массив заказника «Цасучейский бор», проводятся ежегодно, начиная с 1990 года. Многолетний мониторинг позволяет проследить динамику численности местных популяций животных в условиях ярко выраженных периодов засухи и водности в климатических циклах, свойственных юго-восточному Забайкалью, при которых происходит и активная трансформация мест обитания.Более 30 лет сотрудники заповедника несколькими методами фиксируют рост или снижение численности тех или иных видов в заказнике, но учёт методом прогона нацелен именно на копытных. Как оказалось, им можно считать также крупных хищных птиц. Основной обитатель Цасучейского бора – сибирская косуля. Здесь она является индикатором происходящих процессов. Рекордное количество косуль – более 12 тысяч особей – зарегистрировано в ноябре 2019 года. В тот год резкий скачок от численности предыдущего учёта, 2018 года, где количество подсчитанных особей было около 9 тысяч, специалисты объясняют заходом мигрирующих косуль из других популяций. После этого численности косули в Цасучейском бору снижалась, чему есть обоснованные объяснения.- Одним из основных влияющих факторов является то, что после катастрофических пожаров, бушевавших в сухую фазу климатического цикла, большие участки Цасучейского бора превращаются в степь. Наиболее сильные пожары были в 2000, 2003 и особенно в 2012 годы, но долгие годы в бору лежал упавший горельник, создавая защитные условия для косули – она в нем просто пряталась. В горельнике выше росла трава и хорошо принимались всходы сосны и осины. За последние пять лет горельник полностью убрали, или он окончательно упал на землю и доеден грибком, и открытые солнцу ростки сосны погибли. После уборки горельника на больших площадях образовались ничем не защищённые от пронизывающего зимнего ветра и летней жары участки, в которых косуля обитает в минимальном количестве или не проживает вовсе, - сообщили в Даурском заповеднике.Также в последние годы в бору, помимо волка, появился ещё один крупный вид хищников – рысь. Она ещё один объект наблюдения и изучения для сотрудников Даурского заповедника. Высокая численность косуль и заходящих в зимнее время дзеренов создают благоприятные условия для увеличения количества рысей, поселившихся в немногих участках бора с высоким и густым древостоем. Их уже несколько семей.- Грифы и беркуты второе десятилетие слетаются в южные районы края на зиму, поддерживая своё существование за счёт дзеренов, - добавили в пресс-центре заповедника.