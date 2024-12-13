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В Монголии запустили прямой авиарейс до Хошимина

В Монголии запустили прямой авиарейс до Хошимина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Полёты осуществляются из Улан-Батора

В Монголии выполнен первый прямой пассажирский рейс на юг Вьетнама: открыт новый международный маршрут Улан-Батор – Хошимин. Первый прямой авиарейс обслужил 292 пассажира.

В церемонии открытия первого прямого рейса приняли участие государственный секретарь министерства транспорта и автомобильных дорог Сандагдоржийн Батболд, чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Монголии Нгуен Таун Тхань и другие официальные лица.

- Запуск новых регулярных рейсов внесёт значительный вклад в расширение сотрудничества в области торговли, экономики, транспортной логистики и туризма между Монголией и Социалистической Республикой Вьетнам, - пишет новостное агентство «Монцамэ». - Министерство транспорт и автомобильных дорог Монголии сообщило, что с запуском прямых регулярных рейсов в Хошимин, который является одним из лидером по уровню развитию экономики, промышленности и туризма не только в Юго-Восточной Азии, но и в мире, ожидается увеличение пассажиропотока и грузовых перевозок.

Авиарейс выполняет монгольская авиакомпания «МИАТ». Отметим, что недавно её отдел технического обслуживания самолётов успешно прошёл аудит федерального управления гражданской авиации США в соответствии с федеральными авиационными правилами гражданской авиации. Проверка была проведена в рамках подготовки к запуску прямого рейса в Соединённые Штаты Америки.

Монголия Вьетнам авиаперевозки

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