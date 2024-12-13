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Более 100 тысяч жителей Бурятии получают льготные лекарственные препараты

Более 100 тысяч жителей Бурятии получают льготные лекарственные препараты
Общество, 
В Бурятии основной программой льготной лекарственной доступности является «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами». По ней граждане определенной категории могут получить медикаменты. На сегодня в нашей республике около 32 тыс. человек имеют такое право. Это инвалиды, дети с ограниченными возможностями и участники боевых действий

- Обеспечение граждан льготными лекарственными препаратами – это один из приоритетов правительства Бурятии. Ежегодно растёт финансирование и затраты на льготные лекарства. В этом году 1,8 млрд было выделено из республиканского бюджета на льготное лекарственное обеспечение. Помимо республиканского финансирования, в Бурятии действуют и федеральные программы. Есть несколько таких базовых федеральных программ особенно дорогостоящие препараты, особенно нуждающиеся пациенты. Например, до 19 лет – «Президентский круг добра». Тяжелейшие орфанные заболевания, обеспечение идёт у нас у 36 пациентов, – комментирует Евгения Лудупова, зампред правительства Бурятии, министр здравоохранения Бурятии.

Также правительство Бурятии обеспечивает лекарственными препаратами более 74 тысяч людей, страдающих сахарным диабетом, онкологическими и ревматологическими заболеваниями, редкими болезнями и для детей до трёх лет по назначению лечащего врача.

- Система льготного обеспечения в России обширна, занимает порядка 13 различных программ из разных источников финансирования. Минздрав Бурятии, в свою очередь, отрабатывает заявки по всем программам. Мы следим за обеспечением лекарственными препаратами в отдельной информационной системе, ведём учёт и контроль за всеми нашими медицинскими организациям. У нас сейчас есть по льготному отпуску отдельная программа, которой мы отчёт ведём. Со следующего года у нас будет внедряться полностью единая система, и мы надеемся, что действительно будет прозрачность и онлайн будем видеть всех наших граждан, что, кому, когда и где понадобится, - говорит Елена Доржиева, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Бурятии.

Бесплатно получить лекарства можно по специальному рецепту от лечащего врача. Для этого нужно входить в региональный сегмент федерального регистра граждан льготного лекарственного обеспечения. Препараты выдаются в аптеках, участвующих в этой программе в нашей республике. Также в Бурятии на региональном складе созданы остатки лекарственных препаратов, которые могут доставить в поликлиники, где есть их нехватка.

Также за счёт средств фонда «Круг Добра» в Бурятии в прошлом году 35 детей обеспечили лекарствами на сумму более 422 млн рублей. В целом, подводя итоги встречи, можно сказать, что дефицита в лекарственных препаратах в нашей республики не наблюдается.

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