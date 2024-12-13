Новогодний «Оливье» с колбасой обойдётся жителям Бурятии в 237 рублей



До боя курантов ещё больше двух недель, однако некоторые россияне уже вовсю покупают продукты к празднику. Специалисты центра стратегических разработок решили выяснить, сколько придётся выложить жителям разных регионов, чтобы приготовить одно из главных новогодних блюд – «Оливье».



Эксперты изучили цены на необходимые ингредиенты для трёх разновидностей праздничного салата – вегетарианского (без мяса и колбасы), с рыбой и классического, с колбасой. Они использовали данные «Росстата», а при определении оптимального объёма придерживались принципа «рационального потребления», а не объедания и приготовления тазиками. В итоге в ЦСР пришли к выводу, что для среднестатистической семьи из 3-4 человек на новогоднем столе достаточно 800 граммов «Оливье» – около 200 граммов на каждого.



В Бурятии вегетарианский «Оливье» обойдётся в 259 рублей 31 копейку, с рыбой – в 675 рублей 97 копеек, а с колбасой – в 237 рублей 22 копейки. Классический вариант стал самым дешёвым на всём Дальнем Востоке. В соседнем Забайкалье требуется потратить 255 рублей 33 копейки, 678 рублей 21 копейку и 260 рублей, в Иркутской области, которая относится уже к СФО – в 245 рублей 24 копейки, 689 рублей 44 копейки и 255 рублей 66 копеек.





По словам авторов исследования, многие экономисты и финансовые эксперты критиковали «индекс оливье» за его ограничения, но он остаётся популярным и широко цитируемым инструментом для сравнения покупательной способности в стране.





- И хотя к индексу не следует относиться слишком серьёзно, это интересный способ понять относительную покупательную способность в России. Он как таковой делает экономику более доступной и понятной для широкой аудитории, – подчеркнули в ЦСР.







В среднем по стране салат с колбасой обойдётся в 225 рублей 66 копеек. Самым дорогим он будет в ДФО – на Чукотке (523,94 рубля), на Камчатке (421,59) и в Магаданской области (403,5). Самым бюджетным – в Липецкой области, Мордовии и Курской области (179,35, 180,81 и 181,64 соответственно).