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В Бурятии строят 8 многоквартирных домов для врачей и учителей

В Бурятии строят 8 многоквартирных домов для врачей и учителей
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Они расположены в районах республики

Накануне зампред правительства Бурятии Евгений Луковников проинспектировал ход строительства домов в сёлах Сосново-Озёрское, Хоринск, Кижинга и городе Кяхта.

- Строительство всех домов идёт в сжатые сроки, поскольку работы начались только летом текущего года. Возвести здания за такой короткий срок – задача непростая. Со своей стороны мы прилагаем все усилия, чтобы подрядчики закончили строительство, и будущие жильцы как можно скорее заселились в новые квартиры, - прокомментировал Евгений Луковников.

На сегодня объекты в разной степени готовности. В селе Кырен дом почти достроен, сейчас идут его итоговые проверки. В селе Сосново-Озёрское строительство тоже близится к завершению, идёт устройство входных групп и монтаж технологического оборудования. Средняя степень готовности наблюдается в сёлах Новая Брянь, Хоринск, Кабанск и городе Кяхта. В сёлах Кижинга и Петропавловка пока отставание от графика. В Кижинге выполняются работы по устройству теплотрассы, кровли, закрытию теплового контура. В Петропавловке подрядчик возводит каркас здания.

- Дома строят двухэтажными, в каждом из которых предусмотрено восемь квартир двух типов: площадью от 33-х до 42-х квадратных метров. Квартиры в новых домах будут иметь чистовую отделку, сантехнику и необходимую мебель. Это позволит будущим жильцам сэкономить время и средства на ремонте и сразу заселиться в готовое жильё, - отметил начальник управления капстроительства Бурятии Анатолий Урбанов.

По итогам проверки Евгений Луковников поручил подрядчикам ускорить темп и усилить контроль за качеством выполняемых работ на объектах.

Напомним, дома строят в 8 районах Бурятии: Джидинском, Кабанском, Кяхтинском, Тункинском, Хоринском, Кижингинском, Еравнинском и Заиграевском. На строительство направили более З00 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

Бурятия строительство

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