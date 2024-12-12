12 декабря

11 декабря

Популярное

В Бурятии жители райцентра лишаются чайников и холодильников

В Бурятии жители райцентра лишаются чайников и холодильников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчане страдают из-за низкого напряжения

Бичурцы жалуются на плохое напряжение в сети – он не превышает 175-180 вольт при современной норме в 230. С проблемой столкнулись жильцы домов на улице Коммунистическая – от церкви до проулка Пионерский.
 
- Каждый год с наступлением холодов на этом участке очень низкое напряжение, – рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7». – 9 декабря сгорела подстанция, а с 10-го начало сгорать и электрооборудование – холодильник, чайник и т .д. Элементарно при включении света не работают лампочка, стиральная машина.

Местные заявили, что не раз обращались в РЭС, но пока безрезультатно. Они призвали власти решить этот вопрос.

В райадминистрации, в свою очередь, пояснили: на участке от церкви до проулка Пионерский в прошлом году отремонтировали ЛЭП и заменили провод. Никаких жалоб на напряжение от потребителей, мол, не поступало. А 9-го числа вышел из строя силовой трансформатор мощностью в 250кВА и подстанцию решили временно запитать от другой ТП.

- Установлена временная перемычка, потому напряжение в сети нестабильное. Сейчас решается вопрос с силовым трансформатором. Его установят ориентировочно до 17-18 декабря и, если потребуется, проведут распределение нагрузки по фазам на участке от церкви до переулка Пионерский, – подчеркнули в районной администрации.
 
Кстати, 12 декабря власти провели совещание с начальником Бичурского РЭС. На нём представили план по ремонту подстанций и ЛЭП на 2025 год от домов № 290-346 и 370-442. Специалисты сделали замеры напряжения в точках поставки электроэнергии по всей улице Коммунистическая и обнаружили пять отклонений от нормы. В 2025-ом пообещали провести «корректирующие мероприятия».
электроэнергия жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутские хирурги выполнили операцию пациентке с редким синдромом
Иркутские хирурги выполнили операцию пациентке с редким синдромом
Общество, 12.12.2024
Подобное лечение впервые проводилось в регионе
В Улан-Удэ состоялся чемпионат школьной баскетбольной лиги
В Улан-Удэ состоялся чемпионат школьной баскетбольной лиги
Общество, 12.12.2024
Были определены победители в каждом районе города
В Бурятии жители райцентра лишаются чайников и холодильников
В Бурятии жители райцентра лишаются чайников и холодильников
Общество, 12.12.2024
Сельчане страдают из-за низкого напряжения
На бульваре Иркутска установили необычные светильники
На бульваре Иркутска установили необычные светильники
Общество, 12.12.2024
Они расположены на аллее архитекторов-шестидесятников
В Гусиноозёрске рассказали, где будет установлена новогодняя ёлка
В Гусиноозёрске рассказали, где будет установлена новогодняя ёлка
Общество, 12.12.2024
Праздничный городок появится в городском центральном парке
В Улан-Удэ благоустроят дворы на Ринчино
В Улан-Удэ благоустроят дворы на Ринчино
Общество, 12.12.2024
Работы проведут в рамках федеральной программы
В районе Бурятии открылась обновлённая школа
В районе Бурятии открылась обновлённая школа
Общество, 12.12.2024
Образовательное учреждение располагается в селе Поперечное
В Улан-Удэ стартует юношеское первенство по вольной борьбе
В Улан-Удэ стартует юношеское первенство по вольной борьбе
Общество, 12.12.2024
Финальные поединки состоятся 14 декабря в СШОР № 10
Жительница Бурятии станет участницей «Поля чудес»
Жительница Бурятии станет участницей «Поля чудес»
Общество, 12.12.2024
Женщина и её супруг скоро поедут на съёмки в Москву
В улан-удэнских трамваях и автобусах восстановили оплату безналом
В улан-удэнских трамваях и автобусах восстановили оплату безналом
Общество, 12.12.2024
С утра рассчитаться можно было только наличными
В Бурятии привели в порядок скотомогильник
В Бурятии привели в порядок скотомогильник
Общество, 12.12.2024
Кости здесь были разбросаны по всей территории
В Улан-Удэ внук снайпера произвёл полуденный выстрел
В Улан-Удэ внук снайпера произвёл полуденный выстрел
Общество, 12.12.2024
В столице Бурятии прозвучал полуденный выстрел в честь Дня Конституции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^