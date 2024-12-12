В Бурятии жители райцентра лишаются чайников и холодильников



Бичурцы жалуются на плохое напряжение в сети – он не превышает 175-180 вольт при современной норме в 230. С проблемой столкнулись жильцы домов на улице Коммунистическая – от церкви до проулка Пионерский.



- Каждый год с наступлением холодов на этом участке очень низкое напряжение, – рассказали в группе «Бичура-инфо.24/7». – 9 декабря сгорела подстанция, а с 10-го начало сгорать и электрооборудование – холодильник, чайник и т .д. Элементарно при включении света не работают лампочка, стиральная машина.



Местные заявили, что не раз обращались в РЭС, но пока безрезультатно. Они призвали власти решить этот вопрос.



В райадминистрации, в свою очередь, пояснили: на участке от церкви до проулка Пионерский в прошлом году отремонтировали ЛЭП и заменили провод. Никаких жалоб на напряжение от потребителей, мол, не поступало. А 9-го числа вышел из строя силовой трансформатор мощностью в 250кВА и подстанцию решили временно запитать от другой ТП.



- Установлена временная перемычка, потому напряжение в сети нестабильное. Сейчас решается вопрос с силовым трансформатором. Его установят ориентировочно до 17-18 декабря и, если потребуется, проведут распределение нагрузки по фазам на участке от церкви до переулка Пионерский, – подчеркнули в районной администрации.



Кстати, 12 декабря власти провели совещание с начальником Бичурского РЭС. На нём представили план по ремонту подстанций и ЛЭП на 2025 год от домов № 290-346 и 370-442. Специалисты сделали замеры напряжения в точках поставки электроэнергии по всей улице Коммунистическая и обнаружили пять отклонений от нормы. В 2025-ом пообещали провести «корректирующие мероприятия».

