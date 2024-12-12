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В Бурятии безграмотные мошенники «подделали» и. о. главврача ЦРБ

В Бурятии безграмотные мошенники «подделали» и. о. главврача ЦРБ
Общество, 
В его фамилии сделали сразу две ошибки

Неизвестные создали в одном из мессенджеров липовый аккаунт Альберта Амагалановича Жугдурова – исполняющего обязанности главного врача Закаменской центральной районной больницы. «Фейк» от имени и. о. руководителя медучреждения пишет сообщения подчинённым.
 
Фамилия Жугдуров, судя по всему, оказалась для аферистов слишком сложной и потому при подделке аккаунта злоумышленники сделали в ней сразу две ошибки. Во-первых, перепутали местами буквы «Г» и «Д» и, во-вторых, добавили лишнюю «Д». В итоге получилось «ЖуДГурДов».

Сначала вместо фото главного врача вообще красовался снимок человека с европейской внешностью в белом халате. Потом появилась аватарка с фотографией и. о. руководителя ЦРБ, которую, судя по всему, взяли с официального сайта или официальных страниц больницы в соцсетях. Сам аккаунт привязан к телефону, начинающемуся с +7-930 …
 
- Такие номера не имеют широкого распространения в Бурятии. Скорее всего, он зарегистрирован в западной части России, с большой долей вероятности – в Нижегородской, Воронежской или Московской области, – рассказали на официальной странице ЦРБ во «ВКонтакте».

 
Там напомнили: мошенники в мессенджере могут подделать любой номер – даже силовых структур и связываться с пользователями из недружественных России стран. Жителей республики призвали быть бдительными и не реагировать на подобные сообщения.
мошенничество мессенджеры больница

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