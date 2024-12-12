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В вузе Бурятии разработали способ получения адаптогенного средства

В вузе Бурятии разработали способ получения адаптогенного средства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учёными получен патент на изобретение

Учёные Бурятской государственной сельскохозяйственной академии разработали способ получения средства, обладающего адаптогенными свойствами. В состав препарата входят растения Байкальского региона: корни родиолы розовой, астрагала перепончатого и сапожниковии растопыренной.

- В последнее десятилетие отмечается существенное снижение общей сопротивляемости организма при действии на него стрессовых факторов. Применение фармакологических средств, обладающих антиоксидантной, кардиопротекторной и ноотропной активностью, качественно сказывается на работе иммунной системы, - отметили в БГСХА.

Адаптогенное влияние разработанного средства было доказано в рамках проведённых экспериментов. Разработка учёных сельхозакадемии расширить ассортимент лекарственных средств, вызывающих сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий и повышающих иммунитет.

- Разработка новых адаптогенных препаратов природного происхождения рекомендуется для ослабленных, а также лиц преклонного возраста. Средство оказывает тонизирующее действие, повышает выносливость и сопротивляемость организма к различного рода стрессам, способствует активации психической и физической деятельности, а также активному долголетию, — отмечает проректор по научно-исследовательской работе Ольга Алтаева.

В сентябре этого года был получен патент на изобретение, авторами выступила команда учёных академии. В настоящее время выпущена экспериментальная партия, которая прошла сертификацию и внесена в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации БАДов. Разработка проводилась в рамках дальневосточного трека программы Минобрнауки России «Приоритет-2030».

Бурятия наука вузы

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