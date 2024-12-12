Улан-Батор реализует несколько крупных строительных проектов

Столица Монголии расширяет свою территорию на 31 тысячу гектаров. Первый город-спутник Шинэ Зуунмод будет построен на территории аймака Туве на трёх гектарах, и администрация Улан-Батора уже приступила к работе по строительству инженерной инфраструктуры.В рамках расширения столицы будут построены автодорога протяжённостью 128,5 км, тепловая электростанция мощностью 250 МВт и тепловой мощностью 465 Гкал/час, а также очистные сооружения производительностью до 20 тысяч кубометров в сутки.С целью привлечения инвестиций для строительства первого города-спутника Шинэ Зуунмод администрация Улан-Батора организовала инвестиционный форум «UB Oppotunity» в Пекине. В нём приняли участие 450 представителей из 204 организаций, работающих в сферах инфраструктуры, энергетики, финансов, инвестиций и государственных учреждений Китайской Народной Республики. Китайских участников мероприятия активно призывали участвовать в тендерах проектов, реализуемых в столице Монголии.- Улан-Батор планирует реализовать несколько крупных строительных проектов в связи со своим расширением. В частности, мы планируем реконструировать центральный стадион столицы и превратить его в современную арену вместимостью 30-35 тысяч зрительских мест, где можно будет проводить международные художественные, спортивные и фестивальные мероприятия в любое время года благодаря автоматически раздвижной крыше, - рассказал мэр монгольской столицы Хишгээгийн Нямбаатар.Он также отметил, что предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта будет завершено в этом месяце.- Зимой температура воздуха в Улан-Баторе опускается до -40 градусов по Цельсию. Другими словами, это одна из немногих стран в мире, где температура воздуха достигает -15 градусов 196 дней в году. В этом смысле строительство дата-центра в нашей стране было бы наиболее выгодным, так как стоимость его использования будет низкой. С этой целью в аймаке Туве будет создан дата-центр в рамках государственно-частного партнёрства. Китайские инвесторы, которые имеют опыт реализации подобных проектов в стране со схожим климатом, обменялись мнениями о возможности сотрудничества и попросили организовать ещё одну встречу в рамках проекта, - добавил мэр Улан-Батора.В городе также планируют создать распределённый источник тепла, и министерство энергетики Монголии уже утвердило ТЭО. Реализация этого проекта поможет устранить дефицит тепла и подключить жилые микрорайоны к централизованному отоплению. Тепловые электростанции будут построены в девяти местах, из которых четыре – это газовые тепловые электростанции: ТЭЦ «Зайсан» (мощность 28 МВт), ТЭЦ «Их засаг» (50 МВт), ТЭЦ «Цэцэрлэг хурээлэн» (70 МВт), ТЭЦ «Дунжингарав» (70 МВт). Также будут ТЭЦ на твёрдом топливе с использованием новых технологий: ТЭЦ «Морингийн даваа» (21 МВт), ТЭЦ «Залуус» (93 МВт), ТЭЦ «Яармаг» (93 МВт), ТЭЦ «Дэнжийн мянга» (93 МВт) и ТЭЦ «Шархад» (121 МВт).Мэр столицы также упомянул, что в 1954 году планировалось, что население Улан-Батора составит 500 тысяч человек, и в то время на окраине города был построен завод по переработке кожи. Но сегодня из-за чрезмерной концентрации он расположился в центре города. Поэтому администрация планирует перенести его на окраину города, в индустриальный парк «Эмээлт эко». Уже завершена работа по разработке ТЭО. В рамках инфраструктурного решения для индустриального парка планируется построить ТЭЦ электрической мощностью 24 МВт и тепловой мощностью 106 Гкал/час и очистную станцию производительностью 8000 кубометров в сутки. При реализации проекта на предприятии можно будет перерабатывать 7,5 млн шкур, 3000 тонн шерсти, 5800 тонн кашемира, 25000 тонн мяса и 8000 тонн вторичного сырья.Ещё одной важной темой инвестиционного форума стал сектор общественного транспорта Улан-Батора. В ближайшие годы метро станет одним из крупнотоннажных мультимодальных транспортных средств, которые будут внедрены в общественный транспорт столицы. Протяжённость маршрута метро от Амгаланга до Толгойт составит 17,7 км и будет иметь 14 остановок. Технико-экономическое обоснование строительства метро уже завершено на 70 %. По предварительным данным, метро увеличит среднюю скорость движения на 48 %. Кроме того, общественный транспорт будет диверсифицирован, чтобы уменьшить загруженность дорог в Улан-Баторе. Также разрабатывается предварительное ТЭО строительства трамвайной линии, которое завершится в феврале 2025 года. Трамвай сможет перевозить большое количество людей за короткий промежуток времени.- В столице появятся мультимодальные транспортные средства большей вместимости, будут построены двухуровневые дороги для уменьшения пробок на дорогах, а крупные торговые центры будут реконструированы, чтобы привести районы столицы в соответствии с международными стандартами. Все эти крупные проекты и программы будут реализованы на основе государственно-частного партнёрства, - пояснил мэр Улан-Батора Х. Нямбаатар.Так, в течение первого квартала 2025 года в столице будет построена вертикальная транспортная линия. Протяжённость линии составит 20,4 км от торгового центра «Зунжин» до площади Сухэ-Батора и будет иметь 23 остановочные станции. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».