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В Гусиноозёрске взялись за бездомных собак

В Гусиноозёрске взялись за бездомных собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Власти начали действовать после жалоб горожан

В Гусиноозёрске проводится рейд по отлову бродячих собак. Его ведут по нескольким адресам, сообщили в администрации Селенгинского района.

- В нашем городе зафиксировано значительное скопление бездомных собак по нескольким адресам: улица Ленина, улица Ключевская, 6-й и 9-й микрорайоны, а также вблизи дома на улице Комсомольская, 15, - отметили в районной администрации.

Служба отлова животных активно выполняет заявки на отлов бездомных собак в указанных районах. Жителям Гусиноозёрска, заметившим бездомных животных, предлагается сообщить в службу отлова.

- Телефоны для связи: в будние дни - 8 (30145) 41-0-21, в выходные дни - 8 (30145) 41-3-01, - добавили в администрации.
собаки отлов бездомных животных Гусиноозёрск Бурятия Селенгинский район

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