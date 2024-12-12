Иркутские хирурги выполнили операцию пациентке с редким синдромом

Сосудистые хирурги Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ) впервые в области прооперировали пациентку с редким синдромом Мея-Тернера. Об этогм сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.Пациентка обратилась в медицинское учреждение с сильной болью в спине. В результате диагностики женщине поставили диагноз синдром Мея-Тернера. Это состояние, при котором левая подвздошная вена оказывается сдавлена между правой подвздошной артерией и позвоночником. Патология приводит к нарушению кровообращения нижних конечностей и органов малого таза.Как отмечают специалисты ИОКБ, такой диагноз в практике встречается довольно редко. Из числа населения России от синдрома Мея-Тернера страдают не более 7 %.Заведующий оперблоком ИОКБ Антон Симашко отметил, что единственный метод лечения редкой патологии − эндоваскулярная операция по имплантации стента в поражённый участок вены, при помощи которого раскрывают суженный участок, а также укрепляют сосудистую стенку. Стент представляет собой металлический внутрисосудистый протез. Его установили пациентке через бедро. Просвет подвздошной вены вернулся в обычное положение, специалистам удалось устранить нарушение кровотока.Операция проводилась в рентгеноперационной и длилась 2,5 часа. На ней присутствовали врачи из медучреждений Санкт-Петербурга.- Этот синдром описан давно, но только сейчас методика лечения получила распространение. Диагностика достаточно сложна и связана с применением различных современных технологий. Благодаря междисциплинарному сотрудничеству и консультациям коллег из Санкт-Петербурга мы вышли на новый уровень лечения патологий вен малого таза, – отметил завотделением сосудистой хирургии ИОКБ Сергей Кыштымов.