На бульваре Иркутска установили необычные светильники

Необычные светильники установили в Иркутске, на бульваре «Солнечный». Работы на улице Байкальской от дома № 284 до дома № 290 проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».На общественной территории обустроили аллею архитекторов-шестидесятников, внёсших значимый вклад в развитие Иркутска. Здесь смонтировали наружное освещение, которое представляет собой опоры с цветными светильниками разных геометрических форм. Фонари изготовлены в стиле супрематизм – одном из направлений авангарда.– Замысел возник в 2023-м на фестивале «Архигеш» в Шерегеше. Ежегодно он собирает архитекторов и проектировщиков со всей страны. Один из партнёров организовал конкурс на лучшую идею светильников. Предложенная мной концепция заняла второе место. После чего была разработана документация на создание линейки изделий и получены патенты на промышленные образцы. В это время известный иркутский архитектор Олег Бадула проектировал бульвар «Солнечный». Я предложил ему разместить там светильники как символ временной связи архитекторов разных лет. Он поддержал меня, и теперь они стали ярким украшением аллеи, – рассказал автор светильников, архитектор Сергей Демков.Опоры изготовлены из металлического профиля с основным источником света и дополнены элементами из цветного акрила со встроенными светодиодами.В нижней части аллеи установили перголу с информационными стендами и подсветкой. Предусмотрели площадку для молодых архитекторов: смонтировали большие кубы из фанеры, которые в будущем можно будет расписать.Ещё одним интересным акцентом общественной территории стало мощение дорожек разноцветной плиткой: красной, синей, черной, белой. Также провели озеленение, установили скамейки и урны. Все кабельные линии перенесли под землю.– Отдельное внимание здесь уделяем созданию доступной среды. Для удобства маломобильных граждан обустроили пандусы. Дополнительно оснастим их подсветкой, которая украсит территорию в вечернее время, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Убеждён, что новое общественное пространство понравится иркутянам. Здесь можно будет проводить время всей семьёй.В прошлом году в голосовании за объекты благоустройства этот проект поддержали более 9 тысяч человек, сообщили в городской администрации.