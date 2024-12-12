В Гусиноозёрске рассказали, где будет установлена новогодняя ёлка

В этом году в Гусиноозёрске новогодняя ёлка будет установлена в центральном парке города. Здесь же будет оборудован новогодний городок. Решение главы города поддержали не только коллеги по работе, но и жители города.- Во-первых, в настоящее время продолжаются работы по улице Ленина, в частности на центральной площади города по программе «ДФО-1». Установлен арт-объект «Летящие гуси», также строится павильон, в котором будет располагаться кафе и тёплый туалет. Павильон-кафе будет установлен здесь же, на территории площади, - сообщили в администрации города.В связи с этим, было принято решение перенести празднование и новогоднюю ёлку в центральный парк. Надо отметить, что в центральном парке после благоустройства проходили практически все праздники: Пасха, Масленица, День защиты детей, День флага и другие.- Территория парка располагает к проведению массовых праздников, так как это безопасно, не надо перекрывать дороги. В парке достаточно много пространства, света, уюта. Работники АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» совместно с управлением городского хозяйства установили ёлку в парке. Продолжаются подготовительные работы по освещению, оборудованию подиума под ёлкой, продумывается насыщение самого новогоднего городка, - добавили в администрации.В течение новогодних каникул у горожан будет возможность провести здесь своё время вместе со всей семьёй. Установлена горка, которая прошла сертификацию.Также в администрации Гусиноозёрска отметили, что жители частного сектора начали украшать гирляндами свои дома. На прилегающей территории магазина «Титан» установлена новогодняя ёлка. Небольшая ёлочка установлена у магазина «Пятёрочка».