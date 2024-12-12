В Улан-Удэ состоялся чемпионат школьной баскетбольной лиги

6 и 10 декабря в столице Бурятии, в школе № 108 проходил муниципальный этап всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» среди команд общеобразовательных организаций города.- Чемпионат направлен на развитие и популяризации баскетбола в общеобразовательных организациях. Всего в муниципальном этапе приняло участие свыше 600 юных баскетболистов города, а это 44 команды юношей и 16 команд девушек Улан-Удэ, - отметил Батор Чимитов, директор центра детско-юношеского туризма.Как сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ, по итогам чемпионата победителями в каждом районе города стали:- Октябрьский район: среди юношей - школа № 32, среди девушек - школа № 35;- Железнодорожный район: среди юношей - лицей № 27, среди девушек - школа № 26;- Советский район – команда гимназии № 33.