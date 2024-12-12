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В Улан-Удэ состоялся чемпионат школьной баскетбольной лиги

В Улан-Удэ состоялся чемпионат школьной баскетбольной лиги
Общество,  Фото:комитет по образованию администрации Улан-Удэ
Были определены победители в каждом районе города

6 и 10 декабря в столице Бурятии, в школе № 108 проходил муниципальный этап всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» среди команд общеобразовательных организаций города.

- Чемпионат направлен на развитие и популяризации баскетбола в общеобразовательных организациях. Всего в муниципальном этапе приняло участие свыше 600 юных баскетболистов города, а это 44 команды юношей и 16 команд девушек Улан-Удэ, - отметил Батор Чимитов, директор центра детско-юношеского туризма.

Как сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ, по итогам чемпионата победителями в каждом районе города стали:
- Октябрьский район: среди юношей - школа № 32, среди девушек - школа № 35;
- Железнодорожный район: среди юношей - лицей № 27, среди девушек - школа № 26;
- Советский район – команда гимназии № 33.
Улан-Удэ Бурятия баскетбол спорт школа

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