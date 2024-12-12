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В Улан-Удэ благоустроят дворы на Ринчино

В Улан-Удэ благоустроят дворы на Ринчино
Общество,  Фото:пресс-служба УУГСД
Работы проведут в рамках федеральной программы

В столице Бурятии в грядущем году благоустроят придомовую территорию на улице Ринчино, 2, 3, 4 и 5. Накануне обсудить вопросы по реализации программы собрались депутаты горсовета Улан-Удэ и Народного Хурала, а также местные жители и обслуживающая компания.

Изначально планировалось в следующем году заасфальтировать дворы и обновить возле домов детскую площадку. Однако план решено было изменить с учётом предложений жителей. Как рассказал депутат горсовета Беликто Цыбиков, в итоге у домов организуют дополнительные парковочные места, а пешеходные зоны и площадку перед мусорными контейнерами приведут в порядок. Проезды между домами заасфальтируют. Что касается детской площадки, то её благоустроят в 2026 году.

Помимо этого, в программу «Комфортная городская среда» решено было включить дворы домов №№ 26, 27 и 28 по улице Ринчино. О сроках проведения работ будет сообщено дополнительно, сообщили в горсовете.
горсовет Улан-Удэ благоустройство

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