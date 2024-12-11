Жителям Бурятии рассказали, как выбрать новогоднее дерево

Традиционным новогодним украшением каждого дома являются наряженные ёлки или свежесрезанные ветви хвойных пород, используемые как основной материал в новогоднем и рождественском декоре.При покупке новогодней ели, сосны или пихты специалисты в первую очередь советуют обращать внимание на ствол дерева. Ствол должен быть не слишком тонким, при этом ровным и без трещин.Чтобы убедиться, что дерево спилено не очень давно, нужно приподнять его и несильно ударить срезом о землю. Если иголки осыпаются — не стоит покупать такую ель, она простоит недолго.Обратите внимание на ветки — они должны быть упругими и эластичными. Можно слегка согнуть одну веточку и посмотреть на её состояние. Если ветка упругая, это хороший признак. Если же она трещит и ломается — лучше поискать другую лесную красавицу — эту срезали очень давно.Хвоя должна быть колючей, упругой и иметь сочный насыщенный цвет. Чтобы проверить состояние хвои, потрите иголки в руке. Если на руках остаётся маслянистое хвойное вещество с запахом смолы, значит, ель, пихта или сосна свежая. Ярко выраженный аромат хвои и отсутствие желтизны — также признаки, что дерево в порядке.- Ели новогодние, как и любые растения, являются продукцией высокого фитосанитарного риска и могут оказаться переносчиком вредителей леса, которые не опасны для человека, но способны нанести ущерб хвойным насаждениям. Так, вредители могут переселяться с приобретённых на нелегальных рынках ёлок на здоровые хвойные деревья наших лесов, городских парков или приусадебных участков. Поэтому при перевозке деревьев хвойных пород необходимо соблюдать требования законодательства, - напомнили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Организации, которые занимаются вывозом новогодних елей с территорий, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по лесным вредителям, должны оформить карантинный сертификат, свидетельствующий об их безопасности.