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В Бурятии разыграют зимний кубок по спортивному ориентированию

В Бурятии разыграют зимний кубок по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Первые соревнования состоятся 14 декабря в Кабанском районе

В Бурятии стартует зимний кубок республики по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Первым этапом кубка станет первенство муниципального образования «Кабанский район» в дисциплине «Лыжная гонка – лонг».

Соревнования проведут 14 декабря в Кабанском районе, в окрестностях посёлка Селенгинск, в местности «Овсянка». К участию допускаются команды школ, учебных заведений, организаций, предприятий района, приглашённые команды районов Бурятии и других регионов РФ, отдельные спортсмены. Количество участников неограниченно.

Первенство проводится по следующим возрастным категориям: «МЖ-12» - 2013-2014 гг.р, «МЖ-14» - 2011-2012 гг.р, «МЖ-17» - 2008-2010 гг.р., «МЖ-21» - 2007 г.р. и старше, «МЖ-40», «МЖ-50», «МЖ-60» и старше, а также «Новички» - впервые участвующие без ограничения по возрасту.

Программа:
11:00-12:30 - Выдача номеров в центре соревнований
12:30 - Открытие соревнований
13:00-14:00 -Старты на дистанции «Лыжная гонка – лонг»
15:30 – Награждение. Закрытие соревнований

Возрастное ограничение: 0+.

кубок спорт Бурятия спортивное ориентирование

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