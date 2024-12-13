В Бурятии разыграют зимний кубок по спортивному ориентированию

В Бурятии стартует зимний кубок республики по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Первым этапом кубка станет первенство муниципального образования «Кабанский район» в дисциплине «Лыжная гонка – лонг».Соревнования проведут 14 декабря в Кабанском районе, в окрестностях посёлка Селенгинск, в местности «Овсянка». К участию допускаются команды школ, учебных заведений, организаций, предприятий района, приглашённые команды районов Бурятии и других регионов РФ, отдельные спортсмены. Количество участников неограниченно.Первенство проводится по следующим возрастным категориям: «МЖ-12» - 2013-2014 гг.р, «МЖ-14» - 2011-2012 гг.р, «МЖ-17» - 2008-2010 гг.р., «МЖ-21» - 2007 г.р. и старше, «МЖ-40», «МЖ-50», «МЖ-60» и старше, а также «Новички» - впервые участвующие без ограничения по возрасту.11:00-12:30 - Выдача номеров в центре соревнований12:30 - Открытие соревнований13:00-14:00 -Старты на дистанции «Лыжная гонка – лонг»15:30 – Награждение. Закрытие соревнований