11 декабря

10 декабря

Популярное

В Бурятии дорожники приняли участие в патриотической акции

В Бурятии дорожники приняли участие в патриотической акции
Общество,  Фото:ФКУ «Упрдор «Южный Байкал»
Баннер с Героем России появился на пешеходном путепроводе

9 декабря, в День героев Отечества, на пешеходном путепроводе в Советском районе города Улан-Удэ был установлен баннер всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах». Таким образом управление дорог «Южный Байкал» отдало дань уважения земляку – уроженцу Джидинского района, Герою России, полковнику Виталию Сукуеву.

Основная миссия акции «Улицы в лицах» - обеспечение преемственности поколений россиян за счёт популяризации подвигов героев, чьими именами названы улицы городов. Акция направлена на то, чтобы повысить интерес и уважение к истории страны и её защитникам. К настоящему моменту к мероприятию уже присоединились свыше 74 субъектов Российской Федерации, что подчеркиваёт её значимость и широту охвата.

- «В официальном письме-приглашении акции «Улицы в лицах» значились многие наши соотечественники со всей страны – те, что приближали Великую Победу во времена Отечественной войны и Герои России – участники специальной военной операции. Мы решили почтить память командира 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, Героя России полковника Виталия Сукуева, образца стойкости и решительности бурятских воинов, - отметил начальник ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.

На путепроводе в посёлке Поселье, расположенном на федеральной дороге Р-258 «Байкал», установлен баннер с изображением Героя России. Именно от этой трассы начинается региональная дорога, ведущая в Джидинский район — малую родину Виталия Сукуева.
Упрдор "Южный Байкал" Упрдор Южный Байкал. Бурятия акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по муай-тай
В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по муай-тай
Общество, 11.12.2024
Также будет проведено первенство республики
В районе Улан-Удэ провели рейд по «стихийным» горкам
В районе Улан-Удэ провели рейд по «стихийным» горкам
Общество, 11.12.2024
С катавшимися детьми проведены профилактические беседы
В Бурятии разыграли кубок по ушу
В Бурятии разыграли кубок по ушу
Общество, 11.12.2024
Соревнования проходили в Улан-Удэ
В Бурятии детским коллективам присвоили звания
В Бурятии детским коллективам присвоили звания
Общество, 11.12.2024
Подведены итоги конкурса «Школа Терпсихоры»
На западе Байкала замёрзли лишь несколько заливов
На западе Байкала замёрзли лишь несколько заливов
Общество, 11.12.2024
Малое Море покрыто льдом в заливе Мухор.
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать новогоднее дерево
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать новогоднее дерево
Общество, 11.12.2024
Хвоя должна быть колючей, упругой и иметь сочный насыщенный цвет
В Бурятии дорожники приняли участие в патриотической акции
В Бурятии дорожники приняли участие в патриотической акции
Общество, 11.12.2024
Баннер с Героем России появился на пешеходном путепроводе
Парки в Улан-Удэ подготовили к Новому году
Парки в Улан-Удэ подготовили к Новому году
Общество, 11.12.2024
Там появились гирлянды, катки и горки
В Улан-Удэ везут новую ёлку на смену грохнувшейся
В Улан-Удэ везут новую ёлку на смену грохнувшейся
Общество, 11.12.2024
Она будет в столицу Бурятии уже 12 декабря
Школьница из Бурятии стала финалисткой «Ученика года – 2024»
Школьница из Бурятии стала финалисткой «Ученика года – 2024»
Общество, 11.12.2024
Республику представляла ученица из Еравнинского района
В Улан-Удэ наградили победителей всероссийских олимпиад
В Улан-Удэ наградили победителей всероссийских олимпиад
Общество, 11.12.2024
Были отмечены выдающиеся достижения юных дарований
В Иркутской области для некоторых горожан снизят тариф на электроэнергию
В Иркутской области для некоторых горожан снизят тариф на электроэнергию
Общество, 11.12.2024
Городские жители с электроотоплением будут оплачивать электроэнергию по сельскому тарифу
В районе Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
В районе Бурятии 90-летие отметила труженица тыла
Общество, 11.12.2024
Поздравления принимала Анна Батуева
В Улан-Удэ состоятся первенства Бурятии по вольной борьбе
В Улан-Удэ состоятся первенства Бурятии по вольной борьбе
Общество, 11.12.2024
За медали поборются девушки до 16, 18 и 21 года и юноши 2008-2010 годов рождения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^