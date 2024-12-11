В Бурятии дорожники приняли участие в патриотической акции

9 декабря, в День героев Отечества, на пешеходном путепроводе в Советском районе города Улан-Удэ был установлен баннер всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах». Таким образом управление дорог «Южный Байкал» отдало дань уважения земляку – уроженцу Джидинского района, Герою России, полковнику Виталию Сукуеву.Основная миссия акции «Улицы в лицах» - обеспечение преемственности поколений россиян за счёт популяризации подвигов героев, чьими именами названы улицы городов. Акция направлена на то, чтобы повысить интерес и уважение к истории страны и её защитникам. К настоящему моменту к мероприятию уже присоединились свыше 74 субъектов Российской Федерации, что подчеркиваёт её значимость и широту охвата.- «В официальном письме-приглашении акции «Улицы в лицах» значились многие наши соотечественники со всей страны – те, что приближали Великую Победу во времена Отечественной войны и Герои России – участники специальной военной операции. Мы решили почтить память командира 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, Героя России полковника Виталия Сукуева, образца стойкости и решительности бурятских воинов, - отметил начальник ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров.На путепроводе в посёлке Поселье, расположенном на федеральной дороге Р-258 «Байкал», установлен баннер с изображением Героя России. Именно от этой трассы начинается региональная дорога, ведущая в Джидинский район — малую родину Виталия Сукуева.