В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по муай-тай

Также будет проведено первенство республики
В Улан-Удэ с 12 по 15 декабря пройдут XIII открытые чемпионат и первенство Бурятии по муай-тай. Соревнования состоятся в региональном центре единоборств «Патриот».
12 декабря будут проведены взвешивания и жеребьёвка. 13 декабря состоятся предварительные поединки. 14 декабря пройдут полуфинальные встречи.
Финалы чемпионат и первенства запланированы на 15 декабря, сообщает федерация муай-тай РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
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