В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по муай-тай

В Улан-Удэ с 12 по 15 декабря пройдут XIII открытые чемпионат и первенство Бурятии по муай-тай. Соревнования состоятся в региональном центре единоборств «Патриот».12 декабря будут проведены взвешивания и жеребьёвка. 13 декабря состоятся предварительные поединки. 14 декабря пройдут полуфинальные встречи.Финалы чемпионат и первенства запланированы на 15 декабря, сообщает федерация муай-тай РБ.