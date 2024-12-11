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В районе Улан-Удэ провели рейд по «стихийным» горкам

В районе Улан-Удэ провели рейд по «стихийным» горкам
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
С катавшимися «нарушителями» проведены профилактические беседы

В связи с открытием сезона зимних развлечений в Улан-Удэ межведомственной комиссией проведён профилактический рейд по местам несанкционированных горок. В состав неё вошли сотрудники ГИБДД, ДЮЦ «Безопасное детство», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Железнодорожному району.

В ходе рейда были выявлены стихийные зимние горки в районе СОШ № 64, возле детского сада № 29 «Искорка», возле магазина «Абсолют» на Пестеля. С ребятами проведены профилактические беседы о высокой опасности получения травм на таких несанкционированных горках, так как зачастую для катаний дети используют овраги, склоны возвышенностей, береговые откосы, холмы, не отвечающие правилам безопасности.

- Дополнительно сообщаем, что официальное открытие сертифицированных горок в Железнодорожном районе уже состоялось в парке им. Д.Ж. Жанаева, в парке им. С.Н. Орешкова, в парке «Молодёжный» и в Этнографическом музее народов Забайкалья, - сообщили в администрации района.
горки Улан-Удэ Железнодорожный район

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