В Бурятии разыграли кубок по ушу

Соревнования проходили в Улан-Удэ
В Бурятии подвели итоги открытых чемпионата и первенства республики по ушу «Кубок «Золотого Дракона». Соревнования завершились на днях в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, по результатам многоборья чемпионата Бурятии по ушу среди мужчин призёрами стали:
Первое место - Амгалан Жигжитов, МС России (БРПК);
Второе место - Максар Жамсуев, КМС (БРПК);
Третье место - Ярослав Ануфриев (ГБПОУ «УУАТ»).
У женщин победителями были:
Первое место - Анна Леонова, МС России (БГУ);
Второе место - Валерия Попова, МС России (БРПК);
Третье место - Алина Байдыш, КМС (БГУ);
Также были определены медалисты по многоборью первенства республики среди юных спортсменов в возрастных категориях: 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет.
Также будет проведено первенство республики
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