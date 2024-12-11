В Бурятии разыграли кубок по ушу

В Бурятии подвели итоги открытых чемпионата и первенства республики по ушу «Кубок «Золотого Дракона». Соревнования завершились на днях в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, по результатам многоборья чемпионата Бурятии по ушу среди мужчин призёрами стали:Первое место - Амгалан Жигжитов, МС России (БРПК);Второе место - Максар Жамсуев, КМС (БРПК);Третье место - Ярослав Ануфриев (ГБПОУ «УУАТ»).У женщин победителями были:Первое место - Анна Леонова, МС России (БГУ);Второе место - Валерия Попова, МС России (БРПК);Третье место - Алина Байдыш, КМС (БГУ);Также были определены медалисты по многоборью первенства республики среди юных спортсменов в возрастных категориях: 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет.