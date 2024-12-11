На западе Байкала замёрзли лишь несколько заливов

Ледообразование в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области проходит по привычному сценарию. На Байкале замёрзли лишь несколько заливов, и преобладает по-прежнему открытая вода.Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» следят за ледовой ситуацией с помощью квадрокоптера и призывают посетителей не рисковать: хрупкая сезонная поверхность озера очень коварна.Малое Море, по данным отдела развития познавательного туризма, покрыто льдом в заливе Мухор. От него на север уже скован участок берега вплоть до мыса Улан и дельты реки Сарма. Небольшое ледовое поле отмечено специалистами на отмелях возле мыса Хадарта; лёд традиционно есть в устье реки Анги, а также в мелководной части залива Усть-Анга.Открытая вода может сохраниться в проливе национального парка вплоть до нового года, а возможно и после него. Как показывает опыт уходящего 2024, ветер ломал лёд Малого Моря в первой декаде января, и уже действующая переправа для судов на воздушной подушке была затруднена из-за больших участков открытой воды, а перевозчики были вынуждены менять привычный маршрут «посёлок Куркут – залив Хулы», высаживая пассажиров на острове Ольхон в районе залива Семь Сосен.Согласно многолетним наблюдениям, значительное количество потенциальных посетителей Прибайкальского национального парка ждут открытия автомобильной переправы через Малое Море.