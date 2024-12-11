В Бурятии детским коллективам присвоили звания

8 декабря в Бурятии прошёл региональный конкурс среди хореографических коллективов «Школа Терпсихоры» в трёх возрастных группах: 7-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет.Гран-при в номинации «Современная хореография» получила образцовая школа танца «МаSкарад» городского дворца детского (юношеского) творчества на базе СОШ № 57 им. А. Цыденжапова, руководитель Байтлесова Ляна, педагоги Кожухина Валентина и Золототрубова Наталья. Гран-при в номинации «Народно-сценический танец» получил образцовый ансамбль песни и танца «Саран туяа» ГДДЮТ, руководитель Дагбаева Рита, педагог Жаргалова Валентина.- Конкурс способствует развитию детского, юношеского творчества, непрерывному развитию разновозрастных хореографических групп, их объединению в школы мастерства с защитой звания «Образцовый детский коллектив Республики Бурятия», - сообщает министерство образования и науки РБ.На основании приказа министерства и по итогам экспертизы и коллегиального решения экспертной комиссии принято решение о присвоении звания на период 2025-2030 годы коллективам:1. Хореографическая студия «Алан Гоа» МАОУ «СОШ №47 г. Улан-Удэ», руководитель Балданцэрэн Дора;2. Студия эстрадного танца «Мечта» МАУ ДО «ДТСР г. Улан-Удэ», руководитель Леонова Ольга;3. Студия народного танца «Истоки» МАУ ДО «ДТСР г. Улан-Удэ», руководитель Барадиева Татьяна.1. Эстрадно-вокальная студия «Зазеркалье» МАУ ДО «Кабанский дом детского творчества», художественный руководитель Огаркова Алёна;2. Ансамбль народного пения «Потешки» МАОУ ДО «ГДДЮТ» г. Улан-Удэ, художественный руководитель Шашина Елена.Конкурс показал, что хореографы расширяют танцевальный репертуар в современной интерпретации костюмов, коллективы обладают преемственной связью среди разновозрастных групп, у многих коллективов сформирован имидж индивидуальной подачи в развитии лексики, композиции и целостности сюжетов.